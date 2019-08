KMI waarschuwt voor onweersbuien jv

28 augustus 2019

05u30

Bron: belga 25 Weernieuws Het KMI geeft vanaf vandaag 16 uur tot morgen (donderdag) vier uur 's morgens code geel voor onweer voor het hele land, terwijl het vandaag de warmste 27ste augustus was sinds het begin van de waarnemingen. De hoogste temperatuur die in België gemeten werd, was 33,9 graden in Schaffen, een deelgemeente van Diest. Dat meldt KMI-weerman David Dehenauw op Twitter.

België maakte gisteren de warmste 27ste augustus mee sinds het begin van de dagwaarnemingen in 1901. In Ukkel klom het kwik tot 33,3 graden. Het vorige record dateert uit 1964, toen het 31,8 graden werd.

Het is uitzonderlijk dat het eind augustus nog zo warm is. Volgens Dehenauw is de temperatuur in Ukkel in de laatste tien dagen van augustus sinds 1901 nog niet zo hoog geweest als ze gisteren was. Het is ook al de negende keer dit jaar dat een dagrecord voor de maximumtemperatuur sneuvelt.

Code geel

Maar in de loop van vanmiddag wordt de atmosfeer onstabiel en kunnen er plaatselijk onweersbuien tot ontwikkeling komen. Lokaal kan er vrij veel regen vallen. Het KMI geeft code geel voor onweer voor het hele land. In de loop van de nacht trekken de buien weg naar het oosten.

Het zonnige en warme weer, gecombineerd met luchtvervuiling, maakt dat er veel ozon in de lucht zit. Zoals verwacht, is de Europese informatiedrempel vanmiddag opnieuw overschreden. In de loop van de namiddag registreerden meetstations in Houtem (West-Vlaanderen) en Berendrecht (Antwerpen) respectievelijk 192 en 190 microgram ozon per kubieke meter lucht.

Bij een overschrijding van de informatiedrempel van 180 µg/m³ kunnen personen die gevoelig zijn voor luchtvervuiling (kinderen, ouderen en personen met ademhalingsproblemen), best geen ongewone lichamelijke inspanningen in de buitenlucht te doen. Boven de alarmdrempel van 240 µg/m³ geldt dat advies voor iedereen.

