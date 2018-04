KMI waarschuwt voor onweer vanavond, code geel in zes provincies TT

10 april 2018

06u42

Bron: Belga 6 Weernieuws Het KMI waarschuwt voor plaatselijk veel regen en onweer vanavond vanaf 22 uur. Vanochtend is het in het westen nog tijdelijk grijs en nevelig met kans op wat lichte regen. Op de meeste plaatsen is het echter droog en gedeeltelijk bewolkt. In de loop van de dag neemt de bewolking toe en wordt ook de kans op buien groter, vooral in het oosten. Het blijft vrij warm met maxima van 12 tot 18 graden. De wind waait zwak tot meestal matig uit zuid tot zuidoost en neemt op het einde van de dag in kracht af. Dat meldt het KMI.

Deze avond en nacht wordt vochtige en onstabiele lucht over onze streken aangevoerd waarin buien tot ontwikkeling kunnen komen. De meest intense buien trekken waarschijnlijk van oost naar west over de noordelijke helft van het land en kunnen gepaard gaan met onweer en plaatselijk veel regen in korte tijd, luidt het. Code geel geldt vanaf 22 uur in de provincies Oost-Vlaanderen, Limburg, Vlaams-Brabant, Brussel, Waals-Brabant en Henegouwen, en vanaf 21 uur in de provincie Luik.

Morgen krijgen we vrijwel droog weer met mooie zonnige perioden en sluierwolken. Nabij de Nederlandse grens is er in het begin van de dag echter nog kans op een bui. De wind is eerst zwak en veranderlijk, later soms matig uit oost tot noordoost. Het blijft heel zacht met maxima van 15 graden aan zee tot 20 graden in de Kempen.

Donderdag en vrijdag verplaatst een hoogtelaag zich van Frankrijk naar naar onze streken. Donderdag begint droog en vrij mooi met hoge wolkensluiers maar nog voor de middag drijven vanuit Frankrijk buien het land binnen, later en ook 's avonds en 's nachts, worden dat felle buien met onweer. Het blijft warm met temperaturen tussen 15 en 20 graden.

Vrijdag blijft het onstabiel met vooral in het oosten nog kans op buien. Op het einde van de dag wordt het op de meeste plaatsen droog. De maxima liggen tussen 12 en 18 graden.

Ook tijdens het weekend en maandag wordt nog zeer zachte maar soms onstabiele zuidelijke lucht over ons land aangevoerd. Het KMI verwacht mooie zonnige perioden maar zaterdag en maandag ook soms veel bewolking met buien en kans op onweer. Het blijft ook warm met temperaturen overdag rond 20 graden en 's nachts niet of nauwelijks onder de 10 graden in het centrum van het land.

