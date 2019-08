KMI waarschuwt voor onweer en stevige rukwinden morgen FVI

11 augustus 2019

17u36

Bron: Belga 38 Weernieuws Morgen is er een vrij grote kans op onweersbuien, meldt het KMI. Die kunnen gepaard gaan met stevige rukwinden en tijdelijk harde regen. Er geldt dan code geel.

De onweerszone zal zich van het westen naar het oosten over ons land verplaatsen en wordt tussen 10 uur en 15 uur verwacht aan de Kust en over de provincies West- en Oost-Vlaanderen. In de provincies Vlaams-Brabant, Antwerpen en Limburg wordt de onweerszone verwacht tussen 14 uur en 18 uur.

De rest van de week valt overigens grotendeels in het water. Morgenavond en tijdens de nacht van maandag op dinsdag blijft het wisselvallig. Vooral in de noordelijke helft van het land verwachten we nog enkele buien, mogelijk met een plaatselijke donderslag. In de zuidelijke helft is de kans op buien kleiner en kan het bij opklaringen nevelig worden. Het koelt af naar 7 of 8 graden in de Hoge Venen, 11 of 12 graden in het centrum en 14 graden aan zee. De wind blijft in het binnenland matig waaien uit west tot zuidwest, aan zee matig tot vrij krachtig uit west tot noordwest.

Dinsdag is het wisselend bewolkt met buien, eerst vooral in de noordwestelijke helft van het land, later ook elders. De maxima liggen rond 20-21 graden in het centrum.

Woensdag trekt een regenzone langzaam van west naar oost over het land. Het gaat daarbij ook matig tot vrij krachtig waaien uit het zuiden tot zuidwesten. De maxima liggen rond 20 of 21 graden.

Donderdagochtend kan het nog regenen in het centrum en het oosten van het land. Vanaf het westen wordt het droger met brede opklaringen. Buien zijn evenwel nog mogelijk. De maxima liggen rond 19 of 20 graden.

Vrijdag wisselen zonnige perioden af met wolkenvelden. Geleidelijk worden die laatste talrijker met kans op enkele buien. De maxima liggen rond 19 graden.

Zaterdag zou het wisselend bewolkt zijn met hier en daar een buitje, en met maxima rond 20-21 graden.