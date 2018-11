KMI waarschuwt voor mistige ochtend, vanaf volgende week kans op winterse neerslag AW

16 november 2018

07u44

Bron: Belga 0 Weernieuws De dag start in de meeste streken grijs en nevelig met plaatselijk mist. Het blijft droog en in het oosten en noordoosten van het land kan het al in de ochtend zonnig zijn.

In de loop van de dag wordt vanuit het oosten drogere lucht aangevoerd en gaat de aanwezige bewolking stilaan breken. Maar in het uiterste westen van het land kan het de hele dag grijs blijven. Maxima rond 11 graden op plaatsen waar de zon voldoende doorbreekt en van 7 tot 9 graden waar het grijs blijft, meldt het KMI. 's Nachts wordt het vrijwel helder, met minima van -2 tot +3 graden.



Het KMI waarschuwt voor vrijdag nog voor mist in de meeste streken van het land, waardoor het zicht beperkt is tot minder dan 500 meter en plaatselijk tot minder dan 200 meter.

Zaterdag krijgen we, na een erg koude ochtend, mooi en zonnig najaarsweer. De maxima liggen rond 5 à 6 graden in de Ardennen en rond 8 of 9 graden elders.

Ook zondag wordt na de ochtendlijke vrieskou een rustige en mooie najaarsdag met veel zon. 's Avonds komen vanuit het noordoosten meer wolkenvelden opzetten. Maxima rond 7 à 8 graden.

Maandag en dinsdag zorgt een hoogtedepressie voor een toename van de onstabiliteit in de atmosfeer boven Centraal- en West- Europa. Daardoor wordt het bij ons wisselend tot zwaarbewolkt met enkele lokale, lichte buien, die vooral in de Ardennen een winters karakter kunnen hebben. Het kwik klimt maandag niet hoger dan 6 of 7 graden, dinsdag halen we nog een graad of 4 in het centrum van het land. De matige tot soms vrij krachtige oost- tot noordoostenwind versterkt het koudegevoel. De rukwinden kunnen oplopen tot 50 kilometer per uur.

Midden volgende week lijkt een meer actieve storing ons weerbeeld te zullen bepalen met zwaarbewolkt weer en winterse neerslag tot gevolg, bij maxima tussen 0 en 4 graden. De wind waait meestal matig uit het noordoosten op woensdag en uit het zuiden op donderdag.

Strooidiensten treffen voorbereidingen

De strooidiensten van het Agentschap Wegen en Verkeer staan in ieder geval al paraat om de gladheid te bestrijden op Vlaamse gewest- en autosnelwegen, wanneer nodig. De zoutvoorraad werd tot het maximum aangevuld, het Agentschap werkt verder samen met een gespecialiseerde weerdienst die hen tweemaal per dag nauwkeurige weersvoorspellingen aanlevert. Bovendien werkt men zeer preventief. Zo reden strooiwagens de nacht van 2 op 3 november al voorzichtig uit.