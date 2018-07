KMI waarschuwt voor lokaal onweer: veel neerslag in korte tijd of hagel, noodnummer 1722 opnieuw geactiveerd

03 juli 2018

16u58

Bron: Belga 2828 Weernieuws Er is komende nacht kans op lokaal onweer. Het KMI heeft code geel afgekondigd en waarschuwt voor veel neerslag in korte tijd of hagel. De FOD Binnenlandse Zaken heeft het noodnummer 1722 opnieuw geactiveerd.

In Oost-Vlaanderen geldt code geel vanaf 22 uur, in Vlaams-Brabant en Brussel is dat vanaf 2 uur vannacht. In Antwerpen en Limburg worden pas vanaf dinsdagmiddag lokale onweersbuien verwacht. Ook in het zuiden van het land kan er lokaal onweer ontstaan.



De FOD Binnenlandse Zaken heeft als gevolg van het voorspelde onweer het nummer 1722 opnieuw geactiveerd. Dat geldt alleen voor niet-dringende brandweeroproepen. Binnenlandse Zaken vraagt om enkel het noodnummer 112 te bellen als iemand (potentieel) in (levens)gevaar is.



1722 blijft actief tot het nummer gedeactiveerd wordt door Binnenlandse Zaken.