KMI waarschuwt voor lokaal onweer vanaf vanavond: veel neerslag in korte tijd of hagel

Redactie

03 juli 2018

16u58

Bron: Belga 679

Vanaf 18 uur kan het in West-Vlaanderen lokaal tot onweer komen. De kuststreek blijft gespaard, maar in de rest van het land geldt later op de avond of vanaf woensdag ook code geel. Dat meldt het KMI vanmiddag, dat waarschuwt voor veel neerslag in korte tijd of hagel.

In Oost-Vlaanderen geldt code geel vanaf 22 uur, in Vlaams-Brabant en Brussel is dat vanaf 2 uur 's nachts. In Antwerpen en Limburg worden pas morgen vanaf 12 uur lokale onweersbuien verwacht.

Ook in het zuiden van het land kan er lokaal onweer ontstaan. In Henegouwen, Namen en Luxemburg is dat vandaag in de (voor)avond, in Luik en Waals-Brabant vanaf 2 uur.