KMI waarschuwt voor lokaal intense buien en onweer, nummer 1722 opnieuw actief

08 juni 2020

Het KMI verwacht in enkele provincies lokaal intense buien die gepaard kunnen gaan met onweer en veel neerslag op korte tijd. De federale overheidsdienst Binnenlandse Zaken heeft het nummer 1722 opnieuw geactiveerd; e r is risico op een storm of wateroverlast.

Na een wisselvallige voormiddag met op sommige plaatsen al stevige buien, wordt het deze namiddag wisselend tot zwaarbewolkt met buien die vrij intens kunnen zijn en in het oosten van het land mogelijk kunnen uitgroeien tot onweer.

In de loop van de namiddag wordt het droger in het westen met wat meer opklaringen. De maxima schommelen van 15 graden aan zee en in de Hoge Venen tot lokaal 19 graden in de Kempen. De wind wordt matig uit noordwest tot noord en is in het oosten eerst nog geruime tijd zwak uit west tot noordwest. Aan zee waait er een vrij krachtige wind uit noordelijke richtingen met rukwinden tot rond 50 km/h.



Het nummer 1722 wordt geactiveerd bij noodweer voor niet-dringende brandweerinterventies. Op dat nummer kunnen mensen terecht die schade hebben en de brandweer nodig hebben, maar niet in levensgevaar verkeren. Het noodnummer 112 blijft zo vrij voor mensen in levensgevaar. In een aantal regio’s verwijst het nummer door naar een online loket.

Een eerste portie buien trekt momenteel van NW naar ZO over de Benelux. Deze namiddag verwachten we een toename van het aantal buien en vooral in het zuidoosten kunnen die gepaard gaan met onweer. De buien kunnen daar namelijk optimaal profiteren van een CAPE van 200-500 J/kg. pic.twitter.com/lS9lt6daIV NoodweerBenelux(@ NoodweerBenelux) link

Vanavond en vannacht sterven de buien uit, maar blijven er veel wolken hangen. Het koelt af naar zowat 10 graden in het centrum en 12 graden aan de kust. De wind zwakt af en wordt zwak in het binnenland en matig aan zee, uit noordelijke richtingen.

Ook morgen is het vaak erg bewolkt en blijft de kans op enkele buien bestaan. Het lijkt wel droger te worden dan vandaag. De temperaturen veranderen nauwelijks en liggen tussen 14 en 18 graden bij een zwakke tot matige noordenwind.

Woensdag wisselen wolkenvelden en opklaringen elkaar af en blijft het overwegend droog. Tegen het einde van de dag neemt de kans op regen echter toe. De maxima liggen tussen 14 graden in de Hoge Venen en 19 graden in de Kempen bij een zwakke tot matige wind uit veranderlijke richtingen of het noorden tot noordwesten.

Goedemiddag! Vanmiddag trekken er enkele pittige buien over de #Benelux naar het zuidoosten. Ze sterken nog wat aan en lokaal kan er veel #regen in korte tijd vallen. Er komt soms ook #onweer bij voor. Vanuit het NW wordt het langzaam droger. Fijne middag! pic.twitter.com/RbAzWQaLaM NoodweerBenelux(@ NoodweerBenelux) link