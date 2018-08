KMI waarschuwt voor hevige regenval: code geel tot vanavond kg

29 augustus 2018

06u08

Bron: Belga 93 Weernieuws Een actieve onweerachtige regenzone verplaatst zich noordoostwaarts boven Frankrijk en trekt vandaag over onze streken. Van 8 uur tot 21 uur geldt in alle Vlaamse provincies en in Brussel code geel, zo laat het KMI weten.

Over het noorden en het centrum van het land valt er veel regen en soms intense buien waarbij er veel neerslag op korte tijd valt, aldus het KMI. Plaatselijk valt er 20 tot 40 liter water per vierkante meter.



Over het zuiden van het land worden intense onweerachtige buien met kans op hagel en windstoten voorspeld. Ook daar is plaatselijk 20 tot 40 liter neerslag per vierkante meter mogelijk.