KMI waarschuwt voor gladde wegen in oosten van het land

19 november 2019

17u20

Bron: Belga 0 Code geel Het KMI heeft code geel aangekondigd door de kans op gladde wegen, vanaf dinsdagavond 22 uur tot woensdag 11 uur. De waarschuwing geldt voor de provincies Limburg, Luik en Luxemburg.

Vanavond en vannacht duikt het kwik overal onder nul. Het wordt -8 graden in de Ardense valleien, -3 graden in het centrum en rond het vriespunt aan de kust. Er is kans op vorming van aanvriezende mistbanken, vooral in het oosten van het land. Het KMI heeft daarom tot morgenochtend code geel afgekondigd in Limburg, Luik en Luxemburg. In de laatste twee provincies waarschuwt de weerdienst ook voor aanvriezende mist.

Morgenochtend, na het optrekken van het eventuele ochtendgrijs, is het droog met meestal brede opklaringen. In het noordoosten verwachten we meer wolkenvelden. De maxima schommelen tussen +1 graad op de Hoge Venen en +6 graden in Vlaanderen. Morgenavond en -nacht wordt het helder of lichtbewolkt.

Donderdag zijn er nog brede opklaringen mogelijk in de voormiddag. In de namiddag neemt de bewolking toe vanuit Frankrijk maar het blijft droog. Maxima tussen 3 graden op de Hoge Venen en 9 graden in Vlaanderen. Vrijdag is het gedeeltelijk tot soms zwaarbewolkt en blijft het op de meeste plaatsen droog. Enkel in het oosten kan er wat lichte neerslag vallen. De maxima schommelen tussen 6 en 10 graden.

Zaterdag is het gedeeltelijk tot vaak zwaarbewolkt met kans op wat lichte regen. De maxima schommelen rond 8 graden. Zondag wordt het vrij mooi en blijft het droog met veel zon. De maxima schommelen rond 12 graden in het centrum van het land.