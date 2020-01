KMI waarschuwt voor dichte mist en gladheid: opletten op de weg KVDS

21 januari 2020

06u57

Bron: Belga, KMI 12 Weernieuws Het KMI waarschuwt dinsdagmorgen voor dichte mist en gladheid, vooral in het noorden en het westen van het land. Nog tot 11 uur is in het hele land code geel van kracht voor gladheid. De lage bewolking kan hardnekkig blijven hangen, maar in de namiddag verschijnen ten noorden van Samber en Maas wel enkele opklaringen. De maxima schommelen tussen 1 en 5 graden.

Dinsdagochtend dalen de temperaturen rond of net onder het vriespunt, met op sommige plaatsen nachtvorst aan de grond. Er is dus kans op vorming van lokale rijmplekken, aldus het KMI. Er is ook kans op soms dichte mist, die lokaal kan aanvriezen. Nog tot 10 uur geldt ook daarvoor code geel, in het noorden en het westen.

Grijs

Dinsdagavond en -nacht blijft het, ten zuiden van Samber en Maas, licht bewolkt tot helder. Elders vaak grijs met opnieuw vorming van nevel en aanvriezende mist en kans op gladde wegen. Minima tussen +2 graden aan zee en -7 graden in de Hoge Ardennen.





Na een koude nacht met op vele plaatsen nachtvorst, start woensdag met ochtendgrijs. In sommige streken is motregen mogelijk en die kan in de ochtend tijdelijk bevriezen. De maxima liggen tussen 2 en 3 graden in de Ardennen en 7 en 8 graden aan de kust.

Donderdag start in vele streken grijs met soms een slechte zichtbaarheid. In de namiddag ontstaan geleidelijk brede opklaringen in het oosten van het land. Die kunnen zich in de avond uitbreiden naar het centrum. De maxima liggen tussen 3 en 6 graden.

De weersvoorspelling voor vrijdag is nog onzeker. In de meeste streken (vooral in het westen van het land) wordt ochtendgrijs voorspeld. In het oosten en in het centrum wordt het wisselend bewolkt met soms opklaringen. De maxima liggen tussen 4 en 8 graden (afhankelijk van de bewolking).

Op zaterdag is het vaak bewolkt met plaatselijk wat lichte neerslag. De maxima liggen tussen 3 en 4 graden in de Ardense hoogten en 7 en 8 graden in Laag- en Midden-België. Er wordt geen nachtvorst meer verwacht. Zondag blijft het vaak zwaarbewolkt met af en toe wat lichte regen of motregen. Het wordt opnieuw zachter met maxima tussen 5 en 6 graden in de Hoge Venen en 9 en 10 graden in Laag- en Midden-België.