KMI waarschuwt voor code oranje in meerdere provincies: rukwinden mogelijk tot 105 km/u HA HR

12u38

Bron: Belga, Twitter 25 ANP Weernieuws Komende nacht trekt een stormdepressie over de Noordzee en kunnen er over heel het land rukwinden tussen 80 en 100 km/u voorkomen. Dat meldt het KMI, dat waarschuwt voor een code geel. Vanaf morgenvroeg geldt code oranje in het westen van het land en in provincies die grenzen aan Nederland en Duitsland.

Vandaag krijgen we nog rustig weer, met maxima die liggen tussen -1 en +7 graden. Vanavond kan er nog een laatste lokale bui vallen, mogelijk onder de vorm van sneeuw op het reliëf, maar daarna wordt het droog met brede opklaringen en wolkenvelden.

Voor donderdagochtend worden volgende maximale rukwinden berekend in km/u : Wallonië 70-90 (hoogste toppen 90-100), Vlaanderen 80-100, kust 90-110 (oostkust 100-110 of volgens Duits model max 120). Op zee gemiddeld 8 (stormachtig) tot 9 Bft (storm) uit ZW->W. Niets uitzonderlijks David Dehenauw(@ DDehenauw) link

Morgen wordt de wind het belangrijkste weerfenomeen, vooral in de voormiddag. Er wordt een stormachtige wind aan zee verwacht en een krachtige wind in het binnenland, uit het westen, krimpend naar het zuidwesten, met rukwinden tussen 90 en 105 km/u. Lokaal zelfs wat meer. De zwaarste windstoten zullen zich naar alle verwachting voordoen in het westen van het land en in de provincies die grenzen aan Nederland en Duitsland. In de loop van morgennamiddag wordt het weer rustiger.

Code oranje

Het KMI waarschuwt vanaf morgenvroeg voor oranje in het westen van het land en in de provincies die grenzen aan Nederland en Duitsland. Bij zo'n rukwinden is het zeer moeilijk om zich tegen de wind in op straat te bewegen, bomen kunnen omwaaien, takken afbreken en woningen kunnen grote schade oplopen.

In de rest van het land geldt code geel. Die geldt wanneer rukwinden een bepaalde waarde overschrijden. Zulke wind en rukwinden hebben volgens het KMI als effect dat het erg moeilijk wordt om met een geopende paraplu over straat te stappen, dat de grote takken van de bomen helemaal in beweging komen, er kleinere bomen kunnen omwaaien en er lichte schade kan aangebracht worden aan woningen door bijvoorbeeld verschoven dakpannen en/of beschadigde schoorstenen.

Parken gesloten

Als gevolg van de verwachte weersomstandigheden wordt in Brussel de toegang tot Ter Kamerenbos vanavond om 22 uur gesloten, zo meldt het kabinet van Brussels burgemeester Philippe Close. Volgens de burgemeester wordt de situatie permanent geëvalueerd. Op de website van de stad Brussel staat dat de parken van de stad vanaf 15 uur en de kerkhoven vanaf 16 uur gesloten worden vanwege de hevige rukwinden die voorspeld worden. Leefmilieu Brussel raadt aan om parken en bossen te mijden en op een veilige afstand van bomen te blijven.

De provincie Antwerpen laat weten dat morgenvoormiddag alle provinciedomeinen tot na de middag gesloten blijven. Het gaat om Rivierenhof, Vrieselhof, Hof van Leysen, Kesselse Heide (Antwerpen), Vrijbroekpark (Mechelen) en Averegten, Prinsenpark, Hertberg, Hoge Mouw (Kempen). Ook de bosrijke onderdelen van De Schorre blijven afgesloten. Om 13 uur evalueren de domeinwachters de situatie.

Vrijdag en zaterdag regen

Vrijdag wordt het wisselend tot zwaarbewolkt met enkele buien, die winters kunnen worden. Op de Ardense hoogten kan er sneeuw vallen. Ook een donderslag is niet onmogelijk. De maxima liggen tussen 0 of 1 graden in de Ardennen en 5 graden in het noorden van het land.

Zaterdagochtend is het eerder koud met opklaringen, maar daarna neemt de bewolking toe en kan er wat (winterse) neerslag vallen. De maxima liggen tussen 1 en 6 graden. De wind waait matig uit het zuidwesten tot het westen. Zondag wordt het zwaarbewolkt met regen. Op de Ardense hoogten valt de eerste neerslag mogelijk als smeltende sneeuw. Op het einde van de dag bereikt zachtere lucht onze regio. De temperaturen klimmen dan richting 7 of 8 graden in het centrum. De wind ruimt naar het westen en neemt toe.

Begin volgende week zorgt maritieme lucht met storingen voor relatief zacht weer, met echter perioden van regen en buien. De maxima liggen tussen 8 en 10 graden in het centrum van het land.

Henk Deleu

Meer over KMI

Nederland

Duitsland

weer

Antwerpen

Brussel