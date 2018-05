KMI waarschuwt voor code oranje in heel het land: zware onweders mogelijk HA

29 mei 2018

10u06

Bron: Belga 0 Weernieuws Het KMI kondigt voor deze namiddag en vanavond voor heel het land code oranje af vanwege de kans op zware onweders.

"Vanaf deze middag tot begin deze nacht verwachten we opnieuw soms hevige onweersbuien. Plaatselijk kan er veel neerslag en ook hagel vallen. Mogelijk zijn er ook felle rukwinden, meestal aan de voorzijde van de buien", klinkt het in een persbericht. In heel het land geldt tussen 16 uur en 1 uur code oranje. Vanaf 14 tot 16 uur en van 1 tot 3 uur geldt code geel.

Wateroverlast

"Er is verspreid kans op hevig onweer met mogelijk overlast op meerdere plaatsen. Intense regenval, hagelbuien en/of blikseminslagen kunnen vrij grote schade veroorzaken. Overvloedige regen is mogelijk en kan voor wateroverlast zorgen. Wees dus op uw hoede en begeef u zo weinig mogelijk in het wegverkeer", luidt de definitie van code oranje.

Afgelopen nacht trok een zware onweersbui over de provincie West-Vlaanderen. Op drie plaatsen sloeg de bliksem in: in Dadizele, Ingooigem en Bellegem. Daarbij ging een schuur in de vlammen op en raakten verschillende huizen beschadigd.

Noodnummer

Sinds 18 uur gisterenavond heeft de FOD Binnenlandse Zaken het noodnummer 1722 geactiveerd. De FOD vraagt aan iedereen om enkel het noodnummer 112 te bellen als er iemand (potentieel) in levensgevaar is. Anders bel je 1722.