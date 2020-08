KMI waarschuwt vanavond, vannacht en morgen voor hevige rukwinden HR

25 augustus 2020

06u31

Bron: Belga 6 Weernieuws Het KMI waarschuwt vanavond en komende nacht met ‘code geel’ voor rukwinden. Aan de kust geldt zelfs ‘code oranje’. De rukwinden plaatselijk voor schade of overlast en ernstige hinder zorgen. Vannacht kunnen de rukwinden aan zee oplopen tot 90 km/h of zelfs iets meer. Morgen zijn vrijwel overal rukwinden mogelijk tot 70 à 80 km/h.



Het is vandaag overwegend zwaarbewolkt met vooral in het noordwesten en het centrum regen bij tussenpozen. De maxima liggen tussen 17 graden in de Hoge Venen en 24 graden in Belgisch Lotharingen. De zuidelijke wind trekt in de loop van de dag aan en draait naar zuidwest. Tegen het eind van de dag wordt de wind vrij krachtig in het binnenland tot 60 km/u en krachtig aan zee met daar windstoten tot 70 km/u.

Het sterkste windveld wordt in het tweede deel van de nacht en woensdagvoormiddag verwacht.

Woensdag wordt het winderig en is het ’s ochtends zwaarbewolkt met vooral in het noorden buien. In de namiddag krijgen we enkele opklaringen. De maxima schommelen tussen 16 graden op de Ardense toppen en 22 graden in Belgisch Lotharingen. Eerst staat er nog een vrij krachtige tot krachtige westenwind, die soms zeer krachtig is aan zee, met rukwinden tot 75 of zelfs 80 km/u. In de namiddag verzwakt de wind geleidelijk.

Donderdag wordt het tijdelijk rustiger en wisselend bewolkt met vooral in het noordelijke deel van het land enkele buien. De maxima schommelen tussen 17 en 22 graden bij een overwegend zwakke wind uit zuidwestelijke of veranderlijke richtingen.

Vrijdag gaat de wind opnieuw harder waaien. Het wordt wisselend tot zwaarbewolkt met perioden van regen of buien. De maxima veranderen amper en liggen tussen 17 en 22 graden. De zuidwestenwind wordt in de loop van de dag matig tot vrij krachtig, of zelfs krachtig aan zee. Windstoten zijn mogelijk tot 65 km/u.