KMI waarschuwt opnieuw voor gladde wegen: lichte sneeuw mogelijk, zeker nog code geel tot morgenvroeg HA KG

24 januari 2019

18u14

Bron: Belga 8 Weernieuws Het KMI waarschuwt ook vanavond nog voor gladheid. In gans het land geldt tot morgenvoormiddag daarom code geel. Ook kan er plaatselijk nog een beetje sneeuw vallen.

“Vanavond en vannacht zijn er zeer lokaal nog lichte sneeuwbuitjes mogelijk, maar het is vooral opletten voor aanvriezende mist en ijsplekken. Voornamelijk in Laag- en Midden-België”, meldt het KMI. Het weerinstituut heeft een code geel afgekondigd tot morgen om 10 uur.

Minima onder het vriespunt

Komende nacht blijft het wisselend tot zwaarbewolkt met kans op een plaatselijke sneeuwbui. Er kan opnieuw aanvriezende mist gevormd worden. De minima liggen tussen -1 graad in het westen en -9 graden in de Hoge Venen.

Wisselend tot zwaarbewolkt met enkele lokale sneeuwbuitjes of winterse buitjes maar meestal droog. In het W de meeste zon, -4 tot +4 graden, 1-2 Bft var, aan de kust soms 3 David Dehenauw(@ DDehenauw) link

Morgen is het wisselend tot zwaarbewolkt met eerst kans op lokale nevel of aanvriezende mist. In de namiddag neemt de bewolking toe vanaf de kust, gevolgd door lichte regen of motregen. In de Ardennen valt de eerste neerslag mogelijk als ijzel of (smeltende) sneeuw. Het wordt duidelijk zachter vanaf het westen met 's avonds temperaturen tussen -2 en +3 graden ten zuiden van Samber en Maas, en tussen +3 en +7 graden elders.

Zaterdag wordt het overwegend bewolkt met perioden van lichte regen of motregen. ‘s Avonds en ‘s nachts valt er meer intense regen en neemt de wind toe met rukwinden tot 60 of 70 kilometer per uur. Het is zacht bij maxima van 3 of 4 graden in de Hoge Venen, 7 graden in het centrum en 8 of 9 graden aan zee.

Zondag krijgen we regen, buien en wellicht ook flink wat wind. In de Ardennen vallen er sneeuwbuien, elders gaat het om buien van regen, smeltende sneeuw of korrelsneeuw. Ook in lagergelegen streken kan de sneeuw geleidelijk blijven liggen. De maxima liggen rond 3 graden in het centrum.