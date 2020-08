KMI waarschuwt met ‘code geel’ voor onweer in Oost- en West-Vlaanderen HR

28 augustus 2020

06u29

Bron: KMI 2 Weernieuws Het KMI waarschuwt vandaag met ‘code geel’ voor onweer in de provincies Oost- en West-Vlaanderen. “Lokaal kan daar deze namiddag of avond meer dan 10 liter water per vierkante meter vallen op een uur tijd”, klinkt het. Ook in de rest van het land zijn lokaal hevige buien of blikseminslagen niet uitgesloten.

Bij ‘code geel’ verwacht het weerinstituut zware regenval, of hagelbuien, of rukwinden, of blikseminslagen, die lokaal voor overlast of schade kunnen zorgen. Vandaag wordt het weer dus heel wisselvallig. De maxima gaan van 18 tot 23 graden. Er zijn ook windstoten mogelijk tot 60 kilometer per uur, voorspelt het KMI.

Vrijdagochtend wisselen wolken en opklaringen elkaar af. In de loop van de dag wordt het erg wisselvallig met buien, die vooral in de namiddag intens kunnen zijn en vergezeld van onweer. De maxima schommelen tussen 18 graden aan zee en in de Ardennen en tot 23 graden in het centrum van het land. De wind waait matig tot soms vrij krachtig uit zuidwest tot west-zuidwest.

Kijk hier wanneer het onweer is voorspeld:

Vrijdagavond blijft het wisselvallig met buien. In de nacht wordt het droger en rustiger. Tegen de ochtend vergroot de kans op buien opnieuw vanaf het westen. De minima liggen tussen 8 graden in de Hoge Venen en 13 graden in Vlaanderen.

Ook zaterdag onweer

Zaterdag blijft het weer heel onstabiel. In de ochtend vallen er buien aan de kust en later ook in het binnenland. Ze kunnen plaatselijk erg intens zijn en worden ook onweerachtig, vooral dan in het westen en het centrum van het land. Het is fris met maxima tussen 17 en 20 graden. De wind is vrij krachtig tot krachtig uit noord tot noordwest aan de kust. In het binnenland is de wind matig, eerst uit zuidwest, later uit westzuidwest tot westnoordwest. Er zijn windstoten mogelijk tussen 50 en 60 km per uur.

