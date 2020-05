KMI waarschuwt met ‘code geel’ voor onweer in groot deel van het land HR

10 mei 2020

07u58

Bron: KMI, Belga, Noodweerbenelux 94 Weernieuws Het wordt vaak zwaarbewolkt met buien deze zondag. Dat meldt het KMI. De weerdienst waarschuwt met ‘code geel’ voor onweer in Vlaams-Brabant, Brussel en Wallonië. Lokaal onweer met zware regenval, hagelbuien, rukwinden of blikseminslagen kan voor overlast of schade zorgen. De maxima liggen tussen 15 graden aan zee en 23 graden in het oosten van het land.

Omdat het mogelijk stevig gaat onweren, activeert de FOD Binnenlandse Zaken tijdelijk het noodnummer 1722. “Gedurende de voormiddag verwachten we geleidelijk meer ruimte voor de zon waardoor de temperaturen gaan klimmen”, aldus Nicolas Roose van weerdienst NoodweerBenelux. “Hierdoor groeit de onstabiliteit en kunnen we later vandaag enkele pittige buien verwachten.”

“De eerste uren van de dag moeten we rekening houden met een neerslagzone die vanuit Frankrijk over België trekt. De neerslaghoeveelheden zijn sterk beperkt en zeker niet overal komt het tot regenval. Tegen het middaguur groeit op meerdere plaatsen de kans op zonneschijn. Dit scenario stuwt het kwik naar 20 tot 23°C. Waar de zon iets langer kan aanhouden, mogelijk nog meer. “Er is flink wat vocht aanwezig in de atmosfeer waardoor het zwoel aanvoelt”, aldus NoodweerBenelux.

Deze namiddag verwacht NoodweerBenelux toenemende onstabiliteit. Momenteel gaan weermodellen voor buienvorming ten zuiden van Samber en Maas. Doordat de buien zich traag verplaatsen kan er in de Ardennen lokaal veel regen op korte tijd vallen. “Er is ook een stevig signaal aanwezig in deze regio, waardoor het extra opletten is voor stormschade”, aldus Roose. Elders in België blijft de kans op onweer eerder beperkt, al is een lokale bui gedurende namiddag en avondperiode niet uit te sluiten.

Vanavond is het nog wisselend bewolkt met vooral in het zuidoosten nog onweerachtige buien. 's Nachts wordt het dan overwegend zwaarbewolkt met regen bij tussenpozen vanaf het noordwesten. Op het einde van de nacht kan de neerslag op de Ardense hoogten vallen overgaan in smeltende sneeuw. De minima schommelen tussen 1 graad op de Hoge Venen en 8 graden aan de kust. De wind wordt matig tot meestal vrij krachtig uit noordnoordoost in het binnenland met rukwinden tot rond 60 kilometer per uur. Aan zee is de noordnoordoostenwind krachtig tot zeer krachtig met rukwinden tot 75 of 80 kilometer per uur.

Maandag is het ‘ochtends nog zwaarbewolkt over het zuidoosten en het oosten van het land met tijdelijk wat lichte regen of op de hoogten kans op wat smeltende sneeuw. Daarna blijft het overal droog met opklaringen die zelfs breed kunnen zijn. Aan de kust verwacht het KMI meer wolkenvelden. De maxima schommelen tussen 9 graden in de Hoge Venen en 13 graden in het centrum. Er waait een zeer onaangename, vrij krachtige wind uit het noordnoordoosten met rukwinden van 60 tot 70 kilometer per uur. Aan zee is de wind meestal krachtig met nog wat hogere rukwinden dan in het binnenland.

Dinsdag en woensdag eerst opklaringen, later overdag meer wolken. We krijgen rustiger weer met maxima tot 13 graden.