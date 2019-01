KMI waarschuwt met ‘code geel’ voor gladheid tijdens ochtendspits, komende nacht opnieuw sneeuw HR

Bron: KMI 0 Weernieuws Het kan vanmorgen tijdens de ochtendspits opnieuw gevaarlijk glad worden, het KMI waarschuwt met ‘code geel’. Opletten dus voor lokale ijsplekken en verharde sneeuw. Komende nacht trekt een nieuwe sneeuwzone over ons land.

Vanmorgen blijft het overwegend droog met eerst veel wolken, maar in de loop van de dag ook opklaringen. ‘s Ochtends is er kans op aanvriezende mist. Het is koud met maxima van -3 graden in de Ardennen tot 0 of +1 graad in Laag- en Midden-België.

5 centimeter

Komende nacht trekt alweer een nieuwe sneeuwzone over ons land vanaf de Franse grens. In het oosten van het land gaat de sneeuw later over in smeltende sneeuw of regen. In het westen kan een sneeuwlaagje tot rond 5 cm gevormd worden.

