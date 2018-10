KMI waarschuwt met code geel: vandaag veel regen en felle wind TTR

30 oktober 2018

06u53

Bron: Belga 1 Weernieuws Er valt vandaag veel en langdurig regen. Ten zuiden van Samber en Maas kan er tijdelijk ook smeltende sneeuw of sneeuw vallen. Vooral in de namiddag is er veel wind, met pieken van 60 tot 80 kilometer per uur. De maxima schommelen tussen 5 tot 11 graden, zo voorspelt het KMI.

Vannacht wordt het droger vanaf het zuiden met stilaan ook opklaringen. De minima liggen tussen 0 of +1 graad in de Hoge Ardennen en 5 of 6 graden aan de kust.

Morgen begint met droog weer en enkele opklaringen of hoge wolkensluiers. In de loop van de dag neemt de bewolking toe en kan het licht regenen vanaf de Franse grens. De maxima liggen tussen 7 graden in de Hoge Venen en 12 graden in het uiterste noorden.

Donderdag en vrijdag is het meestal bewolkt en blijft het overwegend droog. Donderdag wordt het zo'n 14 graden in het centrum, vrijdag zo'n 11 graden. Zaterdag is het deels bewolkt met vooral hoge wolkenvelden. Later neemt de bewolking toe en tegen de avond of nacht kan het in het westen gaan regenen. Maxima rond 13 graden.

Zondag lijkt het tijdelijk wat droger te worden. Maar vanaf maandag zorgt een nieuwe depressie boven de Britse Eilanden voor wisselvallig weer.