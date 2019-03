KMI waarschuwt met ‘code geel’: rukwinden tot 90 km/u en meer, overlast of schade mogelijk HR

03 maart 2019

06u51

Bron: KMI, belga 51 Weernieuws Vandaag verwacht het KMI rukwinden tot 65 km/u. Komende nacht neemt de wind verder in kracht toe en tijdens het tweede deel van de nacht en morgenochtend verwachten we windstoten van 70 tot 90 km/u en lokaal mogelijk nog wat meer.

Voor komende nacht waarschuwt het KMI tussen 3 uur ‘s nachts en 10 uur ‘s ochtends met ‘code geel’. “Er wordt veel wind verwacht waarbij plaatselijke overlast of schade mogelijk is en het verkeer enige hinder kan ondervinden. Wees waakzaam”, klinkt het. “Bij code geel is de zekerheid dat aan de criteria voldaan wordt minstens 65 procent.”

Het is vandaag vaak zwaarbewolkt met vooral in de voormiddag perioden van regen of motregen. In de namiddag wordt het stilaan droger vanaf de Franse grens en kunnen er een paar opklaringen verschijnen. De maxima schommelen tussen de 9 en 13 graden. De wind is matig tot vrij krachtig en aan zee soms krachtig uit zuidwestelijke richtingen met rukwinden van 50 tot 65 km/u.

Vanavond valt er vooral over het westen en het noordwesten lokale regen, maar is het in vele streken nog meestal droog. Volgende nacht gaat het regenen vanaf het zuidwesten. Over het westen en het noordwesten vallen er eerder buien met zelfs kans op een onweer. Het is zacht met minima tussen de 5 en 9 graden. De wind neemt verder toe en wordt vrij krachtig tot krachtig uit zuid tot zuidwest met rukwinden van 70 tot 90 km/u of hier en daar mogelijk nog wat meer op het einde van de nacht.

De waarschuwing met ‘code geel’ geldt voor alle provincies in Vlaanderen, Brussel én Wallonië.

Morgen is het gedeeltelijk tot zwaarbewolkt met perioden van regen of buien. De buien kunnen vergezeld zijn van een donderslag. Op de Ardense hoogten kan de neerslag af en toe een wat winters karakter aannemen. Het is onstuimig met tijdelijk een krachtige en aan zee een zeer krachtige zuidwestenwind met vooral in de voormiddag rukwinden van 70 tot 90 km/u of eventueel iets meer. De maxima schommelen tussen de 6 en 11 graden.

Dinsdag is het wisselvallig met soms regen of enkele buien. Een donderslag is mogelijk. De maxima schommelen tussen 4 graden in de Hoge Venen en 10 graden in Vlaanderen bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. 's Avonds neemt de wind af.

