KMI waarschuwt: komende nacht ‘code geel’ voor intense buien en wateroverlast

14 juni 2019

13u49

Bron: Belga 156 Weernieuws Het KMI waarschuwt voor een intense regenbuien die komende nacht over ons land trekken. Op sommige plaatsen kunnen grote hoeveelheden neerslag vallen in korte tijd. Mogelijk kan er 10 tot 30 mm in zes uur tijd vallen. Vanaf omstreeks middernacht tot zaterdagochtend geldt in heel het land ‘code geel’. Er kan plaatselijk wateroverlast zijn en hinder voor het verkeer.

Vrijdagnamiddag wordt het eerst nog overwegend droog met een afwisseling van soms brede opklaringen en wolkenvelden. Tijdelijk kan er wat meer bewolking voorkomen in het westen van het land en daaruit kan plaatselijk een buitje vallen. De maxima liggen tussen 20 of 21 graden aan zee en 24 of 25 graden in de Kempen en Belgisch Lotharingen. De wind is zwak tot matig en komt uit zuidelijke tot zuidwestelijke richtingen. Aan zee draait de wind naar het noordwesten en wordt matig.

Vrijdagavond wordt de (hoge) bewolking dikker. De kans op een bui of onweer stijgt in het oosten en zuidoosten van het land. In de tweede helft van de nacht wordt het overal zwaarbewolkt met regen of verspreide buien. Soms kunnen de buien fel zijn en plaatselijk kan er veel neerslag vallen op korte tijd. Ook kan het lokaal tot een onweer komen. De minima schommelen tussen 12 en 16 graden bij een zwakke tot matige wind uit veranderlijke of noordelijke richtingen. In heel het land geldt ‘code geel’. “Dit kan aanleiding geven tot plaatselijke wateroverlast in regio’s die daar gevoelig voor zijn”, klinkt het. “Wees waakzaam.”

Zaterdagochtend verlaat de actieve neerslagzone ons land richting Nederland. Daarna krijgen we een wisselende bewolking, met zon en wolkenvelden. Lokaal kunnen er nog buien vallen, vooral in het noorden en noordoosten van het land. Elders wordt het overwegend droog. De maxima liggen tussen 19 en 23 graden bij een meestal matige wind uit zuidwest tot west.

Zaterdagavond wisselen opklaringen af met bewolkte momenten, waaruit plaatselijk nog een bui kan vallen. In de tweede helft van de nacht wordt het overal droog met brede opklaringen. De minima liggen tussen 9 en 13 graden bij een meestal zwakke wind die draait naar het zuidwesten.

Zondag zijn er eerst brede opklaringen, die in de loop van de dag plaatsmaken voor meer wolkenvelden. Plaatselijk kan er een bui vallen. De maxima schommelen tussen 18 graden in de Hoge Venen en 23 graden in de Kempen. Er staat een matige wind uit zuidwest tot west aan zee en uit zuidwest in het binnenland.

Maandag profiteren we van mooi hogedrukweer. Het blijft rustig en droog en het wordt wat warmer. De maxima liggen tussen 20 en 26 graden. Zonnige perioden wisselen af met wolkenvelden.

Ook dinsdag is het warm en vrij zonnig weer, ondanks soms wat meer hoge wolkenvelden. Op het eind van de dag kan er zeer plaatselijk een buitje tot ontwikkeling komen. De maxima liggen rond 27 graden in het binnenland. Aan zee kan de ontwikkeling van een zeebries voor wat verkoeling zorgen. De maxima liggen daar rond 21 graden.

Woensdag wordt de warmste dag van de week en dan kan het kwik plaatselijk de tropische grens van 30 graden bereiken in de Kempen. Eerst is het zonnig, maar in de loop van de namiddag kunnen stapelwolken uitgroeien tot onweersbuien.

Donderdag krijgen we wisselvallig weer, met soms enkele buien. We verliezen een aantal graden en halen nog maxima tot 23 of 24 graden. De zuidwestelijke wind is goed aanwezig.

Vrijdag krijgen we nog enkele buien te verwerken in een zuidwestelijke tot westelijke stroming. De maxima liggen rond 20 of 21 graden in het centrum.

