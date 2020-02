KMI voorspelt regen en wind tijdens eerste dagen van krokusvakantie HR

21 februari 2020

06u50

Bron: Belga, KMI 3 Weernieuws Vandaag blijft het grotendeels droog, maar het eerste weekend van de krokusvakantie voorspelt het KMI grote kans op regen of motregen met krachtige windstoten. De temperaturen blijven de komende dagen wel zacht. Dat meldt het KMI.

Vrijdag is het eerst helder tot lichtbewolkt, maar over het uiterste oosten en zuidoosten hangen er wel lokale lage wolken. Hoofdzakelijk in de Ardennen is er 's ochtends kans op lokale ijsplekken. In de loop van de dag neemt de bewolking toe en wordt het soms zwaarbewolkt. Het blijft droog. De maxima schommelen tussen 5 graden in de Hoge Venen en 10 of 11 graden in het westen. De zuidwestenwind waait matig en aan zee soms vrij krachtig. Er zijn windstoten mogelijk tot 50 of 60 km/u.

Ook vrijdagavond en -nacht blijft het droog. Vooral in de noordelijke landshelft verwachten we soms vrij veel wolken, terwijl de opklaringen in het zuidelijk deel van België breder blijven. De minima schommelen tussen 0 graden in de Hoge Venen en 8 graden aan de kust. De zuidwestenwind is matig tot vrij krachtig met pieken tot 50 à 60 km/u.

Zaterdag begint de dag in het noordwesten van het land zwaarbewolkt met kans op wat lichte regen of motregen. Elders is het droog met nog opklaringen. In de loop van de dag wordt het vrijwel overal zwaarbewolkt met nu en dan wat lichte regen of motregen. Zaterdagnacht volgt er meer regen. Het wordt zeer zacht met maxima van 6 graden in Hoog-België tot 11 of 12 graden in Vlaanderen. De strakke zuidwestenwind waait in het binnenland vrij krachtig met windstoten van 50 tot 70 km/ u en aan zee tot 70 à 75 km/u.

Zondag gaat het eerst regenen. In de namiddag wordt het vanaf de kust droger en wisselend bewolkt met nog enkele lokale buien. De maxima liggen tussen 8 graden in Hoog-België en 11 of 12 graden in het westen van het land. De wind is soms krachtig met rukwinden tot 80 km/u. Aan zee wordt de wind mogelijk tijdelijk zeer krachtig met rukwinden tot 90 km/u.

Maandag neemt de bewolking al snel toe vanaf het zuidwesten met kans op lichte regen of motregen. Het is nog steeds zeer zacht voor de tijd van het jaar bij maxima van 9 tot 13 graden. De zuidwestenwind blijft strak waaien met mogelijke windstoten van 60 tot 70 km/u of wat meer.

Dinsdag wordt het wisselvallig met enkele buien in Laag- en Midden-België, maar tussendoor ook opklaringen. De maxima liggen tussen 5 en 9 graden. De zuidwestelijke wind blijft stevig waaien.