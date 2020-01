KMI verwacht regen en rukwinden tot 60 km/u ttr

09 januari 2020

06u25

Bron: belga 2 Weernieuws Het wordt vandaag een erg bewolkte dag met regelmatig wat regen, die tegen de avond wat intenser wordt. Er zijn ook rukwinden mogelijk tot 60 kilometer per uur. Maar de maxima zijn zeer zacht, met waarden tussen 8 graden in de Hoge Venen en 13 graden in het westen. Dat meldt het KMI.

Tijdens de nacht van donderdag op vrijdag trekt een gestructureerde storing over het land vanaf de Franse grens. Zij gaat gepaard met hier en daar vrij veel neerslag. De minima liggen tussen 4 graden in de Hoge Venen en 7 graden aan de kust.



Morgen start nog zwaarbewolkt met lokaal regen of buien, maar vanaf het westen wordt het vrij snel overwegend droog met stilaan meer opklaringen. In de Ardennen kan het regenachtig blijven tot in de namiddag. De maxima schommelen tussen 5 en 9 graden.

Zaterdag wordt een droge dag met zon en hoge sluierwolken, met maxima van 4 tot 9 graden.



Zondag wordt een zwakke storing verwacht met wat lichte neerslag, nadien zou er plaats zijn voor enkele opklaringen bij maxima tot 8 graden. De nieuwe werkweek zal naar verwachting starten met kans op regen.