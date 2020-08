KMI verwacht opnieuw onweerachtige buien met lokaal kans op veel neerslag HR

14 augustus 2020

06u54

Bron: KMI, belga 12 Weernieuws Het is vandaag wisselend tot soms zwaarbewolkt, met geleidelijk onweerachtige buien. In de loop van de namiddag worden de buien intenser, met lokaal kans op veel neerslag op korte tijd. Het kwik zakt tot normalere waarden voor de tijd van het jaar: maxima van 23 tot 29 graden. Dat meldt het KMI.



Het weerinstituut waarschuwt vandaag ook nog steeds voor hitte, behalve aan de kust. In de meeste Vlaamse provincies is ‘code geel’ van kracht. Enkel Limburg kleurt nog oranje. Bij dergelijke temperatuurwaarden kunnen maatregelen getroffen worden om oudere en zwakkere mensen te beschermen, door hen meer te laten drinken en hen niet in rechtstreeks zonlicht te laten vertoeven. “Wees waakzaam”, klinkt het.

Na nog enkele buien overdag wordt het vrijdagavond en -nacht meestal droog met brede opklaringen. De minima zijn heel wat aangenamer als de voorbije nachten, en liggen tussen 14 graden in de Hoge Venen en 19 graden in het centrum.

Zaterdag wordt het wisselend bewolkt met in de loop van de dag enkele buien. Een onweersbui blijft echter mogelijk. Maxima van 24 tot 27 graden.

Zondag stijgen de maximumtemperaturen tijdelijk weer wat, tot 24 of 25 graden aan zee en tot lokaal 30 graden in de Kempen. We krijgen zon en wolkenvelden, en geleidelijk neemt de bewolking toe vanaf het zuidwesten. In de late namiddag trekken (onweers)buien vanuit Frankrijk over ons land.

Maandag verwachten we ‘s ochtends zon, maar later neemt de kans op (onweers)buien toe. Maxima rond 24 of 25 graden in het centrum.

Opklaringen wisselen elkaar op dinsdag af met wolkenvelden en er vallen enkele (onweers)buien. De maxima schommelen rond 23 graden in het centrum van het land.

Woensdag hangen er regelmatig hoge en middelhoge wolkenvelden, en wordt het droger met maxima rond 24 graden in het centrum. De kans op neerslag neemt donderdag opnieuw toe, bij maxima rond 28 graden in het centrum.

