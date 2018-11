KMI past meteorologisch waarschuwingssysteem aan TTR

14 november 2018

14u08

Bron: Belga 3 Weernieuws Het KMI heeft zijn waarschuwingssysteem licht aangepast. De bestaande kleurcodes blijven hetzelfde, maar het KMI gaat nu ook per kleur en type waarschuwing de criteria vermelden.

Het KMI geeft, indien aan de criteria ervoor voldaan wordt, meerdere malen per dag algemene waarschuwingen uit voor gevaarlijke regen, wind, onweer, stormtij en gladheid, per Belgische provincie en geldig voor een bepaalde tijdsspanne. Zo vraagt code geel bijvoorbeeld mensen om waakzaam te zijn. Daarnaast zijn er ook code groen, oranje en rood.

"We merkten dat er meer en meer belangstelling was voor wat de codes precies inhielden", zegt David Dehenauw van het KMI. Daarom heeft het KMI, waar de uitleg vroeger vaag beschrijvend was, die uitgebreid. Ook de criteria zijn publiek gemaakt. Op meteo.be staat nu meer uitleg over de algemene principes, de werkwijze en wat men van de waarschuwingen "kan" en "niet mag" verwachten en waarom. Ook worden de gehanteerde begrippen meer uitgelegd.

Impact

"We leggen minder de nadruk op de te verwachten aard en omvang van de schade of impact, die soms ook het gevolg is van plaatselijke factoren waar het KMI geen weet van heeft of niet tot ons kennisdomein of tot onze federale bevoegdheden behoren", luidt het voorts.

"De impact van zwaar weer kan vaak ook per groep of persoon anders ervaren worden (festivals, open-lucht evenementen versus mensen die binnenactiviteiten doen). Niettemin blijft de kleurcode een idee geven over een mogelijke impact", aldus nog het KMI.

Meer over KMI

weer