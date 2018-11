KMI: “Oktober telde uitzonderlijk veel lente- en zomerdagen” TTR

01 november 2018



Bron: Belga 0 Weernieuws Er waren vorige maand elf lentedagen en twee zomerdagen in Ukkel, wat uitzonderlijk veel is. Dat zegt het KMI in zijn klimatologisch maandoverzicht. Een lentedag is voor de weerdienst een dag waarop de maximumtemperatuur boven 20 graden uitkomt. Bij een zomerdag gaat het kwik boven 25 graden.

Gemiddeld telt een oktobermaand 2,4 lentedagen en amper 0,1 zomerdagen. De waarden van vorige maand waren dan ook erg uitzonderlijk. In de periode 1901-2018 waren er enkel in oktober 1921 meer lentedagen: toen telde het KMI er 15. De twee zomerdagen zijn ook geen record. In oktober 2011 waren er drie. De gemiddelde temperaturen waren over het algemeen wel normaal, al waren de hoogste waarden - 25,6 graden op 13 en 16 oktober - wel zeer abnormaal voor oktober.



Verder was het vorige maand uitzonderlijk zonnig (177 uur en 37 minuten) en viel er zeer abnormaal weinig neerslag: 48,3 mm in Ukkel, tegen 74,5 mm normaal. Dat gebeurde bovendien in slechts 10 dagen, waar dat normaal 16,6 dagen is.

De gemiddelde regionale neerslaghoeveelheden in ons land lagen overal ver onder de normale waarden. Ze fluctueerden van ongeveer 30 procent van de normale waarden in Belgisch Lotharingen tot ongeveer 75 procent van de normale hoeveelheden aan de kust.

