KMI kondigt opnieuw code geel af: vooral in westen van het land kans op onweer, hagel en veel neerslag AW KVE

17 augustus 2020

11u33

Bron: Belga, KMI 10 Weernieuws Het KMI heeft opnieuw code geel afgekondigd. De code heeft voornamelijk betrekking op de provincies West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen en Antwerpen. Daar is er kans op onweer, hagel en veel neerslag.



Na het optrekken van de nevel en lokale mistbanken komen er vandaag eerst brede opklaringen. Daarna ontstaan er meer wolkenvelden met enkele lokale buien. Deze buien kunnen vergezeld zijn van enkele donderslagen of zelfs een onweer en zijn iets talrijker en intenser in het westen van het land.



De maxima schommelen van 21 à 23 graden in de kuststreek en de Ardennen tot 24 à 26 graden elders, voorspelt het KMI.

Vanavond kunnen er nog enkele buien vallen. In de nacht wordt het meestal droog met plaatselijk vorming van lage wolken en eventueel ook wat nevel of een mistbank.



De minima schommelen tussen 11 graden in sommige Ardense valleien en 16 graden in Vlaanderen.

Na het optrekken van het eventuele ochtendgrijs wisselen dinsdag zon en wolken elkaar af. Er vallen nog enkele buien, mogelijk hier en daar met een donderslag. De maxima schommelen van 19 graden in de Hoge Venen tot 24 graden in het centrum.

Woensdag verwacht het KMI eerst vrij zonnig weer, na het eventuele ochtendgrijs. Geleidelijk neemt de bewolking toe vanuit het zuidwesten met in de late namiddag of avond regen vanuit het westen. De maxima liggen tussen 21 en 26 graden bij een matige wind uit het zuiden tot zuidwesten.

Donderdag wordt het tijdelijk warmer met maxima van 25 tot 30 graden. Het is wisselend bewolkt en in vele streken droog, maar over het westen is er wel meer kans op regen bij tussenpozen.