KMI kondigt code oranje af voor onweer: speciaal noodnummer 1722 actief vanaf 12 uur

22 mei 2018

06u35

Bron: Belga 437 Weernieuws Vanochtend is het vaak vrij zonnig met aanvankelijk kans op nevel of een paar mistbanken. Vrij snel echter, lokaal wellicht al vanaf de middag, ontstaan er stapelwolken met buien en onweer. Sommige van de traagbewegende onweersbuien kunnen plaatselijk veel neerslag veroorzaken en mogelijk ook hagel. Daarom wordt vanaf deze middag ook het noodnummer 1722 opnieuw bereikbaar.

De maxima liggen tussen 19 graden in de Hoge Venen en aan de kust en tot 26 graden in de Kempen. De wind waait zwak tot matig uit noord of uit veranderlijke richtingen. Vanaf 15 uur kondigt het KMI echter code oranje af: er worden verschillende onweersbuien verwacht met overvloedige regen en hagel.

Deze middag wordt daarom ook 1722, de speciale hulplijn voor niet-dringende brandweeroproepen, geactiveerd. De bedoeling is dat mensen naar 1722 bellen wanneer ze een brandweerinterventie voor wateroverlast of stormschade willen aanvragen. De FOD Binnenlandse Zaken raadt mensen die niet meteen op dat nummer binnengeraken aan om niet in te haken. Er wordt ook aangeraden om na te kijken of de lokale brandweer een e-loket heeft of zelf een extra nummer heeft geopend.

Je kan best enkel naar noodnummer 112 bellen in het geval van mogelijk levensbedreigende situaties, klinkt het.

Vannacht is er lokaal eerst nog kans op een bui. Er komen opklaringen met later mogelijk nevel en mist. De minima schommelen rond 10 graden in de Hoge Venen en 14 graden in het centrum.

Morgenvoormiddag is het licht tot gedeeltelijk bewolkt. Het is meestal droog maar de kans op een bui blijft aanwezig. Overdag wordt het overal opnieuw onstabiel met buien en onweer. De maxima liggen tussen 19 graden aan zee en 24 graden in de Kempen. Er waait een zwakke tot matige wind uit oost tot noordoost. Aan de kust is de noordoostenwind matig.

Ook donderdag wordt een wisselvallige dag. In de voormiddag krijgen we lokale regenbuien. In de namiddag en 's avonds worden de buien talrijker en actiever en gaat het soms ook onweren. Plaatselijk verwachten we flink wat neerslag. Het is nog steeds vrij warm met maxima van 18 tot 24 graden.

Goedemorgen! Er is #vandaag opnieuw een #waarschuwing actief voor regen- en onweersbuien die ontstaan in de #namiddag. We beschikken over flink wat onstabiliteit en een zwakke windschering. Buien kunnen dus #wateroverlast opleveren en lokaal #hagel. #onweer pic.twitter.com/JZJTPKIV1q NoodweerBenelux(@ NoodweerBe) link

Vrijdag neemt de kans op buien af en op vele plaatsen blijft het droog en vrij zonnig. Het kwik stijgt dan naar 27 graden in het binnenland. Aan zee blijft het iets minder warm dankzij een noordelijke bries.

Gedurende het weekend en begin volgende week wordt nog warmere lucht aangevoerd. De maxima liggen dan rond 29 graden in het centrum. In het begin van de dag zou het steeds overwegend zonnig moeten worden, met in de loop van de dag groeiende stapelwolken. Een plaatselijk warmteonweer kan zich dan vormen in de namiddag of avond, vooral op zondag en maandag. De wind is meestal zwak uit oostelijke hoek.

Vanaf dinsdag neemt de kans op onweersbuien toe. Het blijft warm met maxima rond 26 graden in het centrum.

De convectie-temperatuur is bereikt en meteen beginnen enkele stapelwolken te vormen/buien te vormen, vooral in de Ardennen maar ook op de grens met Nederland. Deze namiddag stevige (onweers)buien met kans op wateroverlast. Ook hagel tot 1-2 cm is mogelijk. pic.twitter.com/PIoMVDxUUg NoodweerBenelux(@ NoodweerBe) link