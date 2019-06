KMI kondigt code oranje af voor hitte: wat houdt dat precies in en hoe kan je jezelf het best beschermen? RL

23 juni 2019

06u44

Bron: Belga 300 Weernieuws Het wordt tropisch warm met temperaturen boven de dertig graden de komende dagen. Vandaag kondigt het KMI al code oranje af voor Vlaams-Brabant, Waals-Brabant en Brussel. Vanaf morgen geldt de maatregel voor het hele land, op de kust na. Maar wat betekent dat nu precies?

Code oranje is van kracht wanneer de gemiddelde minimumtemperatuur boven de 20 graden en de gemiddelde maximumtemperatuur twee dagen op rij boven de 32 graden komt te liggen. Of wanneer het minimum 18 graden wordt en maximum zeker 30 graden, maar dan drie dagen op rij.

“Bij dergelijke erg hoge temperatuurwaarden zullen bepaalde te nemen maatregelen voor behoeftige mensen noodzakelijk zijn”, klinkt het op de website van het KMI. “Drink regelmatig, kleed je lichter, breng de dag in koelere ruimten door, volg de gezondheidstoestand regelmatig op, neem licht verteerbaar voedsel (in kleinere porties) en houd deuren en ramen gesloten om de warmte buiten te houden. Wees voorbereid en volg de raadgevingen van de bevoegde overheid op.”

De website Warmedagen.be geeft als extra tips nog mee om een lauwe douche of een voetbad ter verfrissing te nemen. Zorg ook voor luchtig beddengoed en ververs regelmatig de lakens. Een hoofddeksel en een zonnebril zijn ook altijd aan te raden. Zet je ramen tot slot open zodra het buiten afgekoeld is.

Weerbericht

Vanochtend is het eerst zonnig met hoge sluierwolken. In de loop van de dag ontstaan er in het binnenland wat stapelwolken. De maxima liggen tussen 25 graden in de Hoge Venen en 29 graden in de Kempen. De wind waait eerst overwegend zwak uit oostelijke richtingen, ruimt later naar oost tot zuidoost en wordt dan matig. Aan zee verwachten we na de middag een zeebries uit noordnoordoost. Dat meldt het KMI.

Vanavond en -nacht verwachten we hoge en middelhoge wolken maar blijft het droog. Het is erg zacht met minima tussen 15 graden in de Hoge Venen en 20 graden in het centrum. De wind zwak tot matig uit uit zuidoost.

Morgen is het zonnig met soms wat meer hoge wolkensluiers. Het wordt erg warm met op meerdere plaatsen maxima van 30 tot 32 graden, bij een matige zuidoostenwind. Ook aan zee komen we in de buurt van 29 graden voor de zeebries opsteekt.

Ook dinsdag is het heet met zon en hoge wolkensluiers. De maxima gaan in stijgende lijn en bereiken plaatselijk 34 graden in het noordoosten van het land. Aan zee brengt een zeebries wat koelte.

Ook woensdag zijn er vrijwel geen wolken en kunnen we opnieuw 35 graden bereiken. Vanaf donderdag blijft het zonnig maar is er een lichte daling van de temperaturen mogelijk naar waarden rond 30 graden.

Aangezien er ook modellen zijn die de periode met zeer hoge temperaturen verlengen, vraagt bovenstaand scenario nog bevestiging.