KMI kondigt code geel af voor felle windstoten tot 75 kilometer per uur Nummer 1722 geactiveerd wegens risico op storm en wateroverlast HAA

08 oktober 2020

12u20

Bron: Belga, KMI 4 Weernieuws Deze namiddag bereikt een actieve regenzone eerst het westen en later stilaan ook de rest van het land. Er waait een vrij krachtige en aan de kust soms krachtige zuidwestenwind. De rukwinden kunnen oplopen tot 75 kilometer per uur, meldt het KMI, dat Deze namiddag bereikt een actieve regenzone eerst het westen en later stilaan ook de rest van het land. Er waait een vrij krachtige en aan de kust soms krachtige zuidwestenwind. De rukwinden kunnen oplopen tot 75 kilometer per uur, meldt het KMI, dat code geel heeft afgekondigd. Binnenlandse Zaken heeft het nummer 1722 geactiveerd.

Ondanks de wisselvallige dag is het vandaag behoorlijk zacht met maxima van 13 graden in de Hoge Ardennen tot 18 graden in Vlaanderen, aldus het KMI.

Omdat er veel wind wordt verwacht - waarbij plaatselijk overlast of schade mogelijk is en het verkeer hinder kan ondervinden - heeft het KMI code geel afgekondigd. De weerdienst roept op tot waakzaamheid.

De FOD Binnenlandse Zaken heeft het nummer 1722 opnieuw geactiveerd. Dat nummer wordt preventief geactiveerd wanneer een storm of wateroverlast wordt aangekondigd. Het feit dat het nummer wordt geactiveerd, zegt niets over de ernst van de waarschuwing en de omvang van de eventuele schade. De bedoeling van het nummer 1722 is om de noodcentrales 112 niet te overbelasten en personen die in levensgevaar zijn, niet te laten wachten. Het is geen noodnummer.

Vanavond is het nog zwaarbewolkt met in vele streken regen. Komende nacht trekt de regen verder zuidoostwaarts en volgt vanaf de kust meestal droog weer met opklaringen. Op het einde van de nacht verlaat de neerslag ons land richting Duitsland en Luxemburg. De minima schommelen tussen 8 en 13 graden.

Morgen is er over het zuidoosten ‘s ochtends nog kans op wat regen. Daarna wisselen overal opklaringen en wolken elkaar af. Hier en daar kan er nog een bui vallen bij maxima van 11 graden in de Hoge Ardennen tot 16 graden in Laag- en Midden België.

Weekend

Zaterdag verwachten we eerst opklaringen, maar stilaan komt er meer bewolking met buien. De kans op buien is groter in de kuststreek en in de regio’s nabij de Nederlandse grens, waar enkele donderslagen mogelijk zijn. De maxima liggen tussen 7 graden in de Hoge Venen en 12 of 13 graden in Vlaanderen.

Zondag blijft het wisselvallig met regelmatig buien en tussendoor enkele opklaringen. Een lokaal onweer is niet uitgesloten. De maxima schommelen tussen 8 en 13 graden.