Klimatoloog Samuel Helsen: “Komende jaren steeds vaker hevige wolkbreuken en wateroverlast in ons land” KVDS

26 juni 2020

15u07 0 Weernieuws Er staan vandaag hevige onweersbuien op het menu, met plaatselijk kans op wateroverlast. En daar wennen we beter aan. “De komende jaren zullen we er steeds vaker rekening mee moeten houden”, waarschuwt Samuel Helsen, klimatoloog aan de KUL en weerexpert bij NoodweerBenelux.

De evolutie zette zich de afgelopen jaren al in, vooral in het voorjaar en in de zomer. Het aantal dagen met zware neerslag verdubbelde al sinds de jaren 50. “De klimaatwijziging speelt daarin een heel belangrijke rol”, zegt Helsen, die onderzoek deed naar neerslagextremen in België. “Doordat de temperatuur is toegenomen, kan onze atmosfeer meer waterdamp bevatten. Hierdoor kunnen buien heviger worden en vaker aanleiding geven tot extreme neerslaghoeveelheden en wateroverlast”.

Drogere zomers, afgewisseld met forse buien

Ook in de toekomst kunnen we meer periodes met hevige neerslag verwachten volgens Helsen. “De zomers zullen over het algemeen droger worden en er zullen vaker lange droogtes voorkomen. Maar als er dan toch eens neerslag valt, zal die veel extremer zijn dan vroeger. Met wateroverlast tot gevolg. Dat zien we duidelijk op de klimaatprojecties voor België.”



Stortregens en wateroverlast gaan hand in hand in Vlaanderen, volgens Helsen. “Dat heeft alles te maken met onze ruimte en hoe die is ingericht. Vlaanderen is zeer dicht bebouwd en heeft zeer veel verharde oppervlaktes. Op zulke oppervlaktes kan water niet in de bodem dringen en stroomt het meteen naar riolen en beken. Als riolen de neerslagintensiteiten niet aankunnen, lopen ze over en ontstaan overstromingen.”

Groen

Om beter om te gaan met meer extreme regenval in de toekomst zal het volgens NoodweerBenelux belangrijk zijn om ons ruimtelijk beleid aan te passen en meer ruimte te creëren voor waterbuffers. “Dat kan onder meer door meer groen te voorzien, zodat water de kans krijgt om traag te infiltreren in de grond.”

“Dat zou bovendien een belangrijke buffer vormen tegen droogte, aangezien het regenwater de kans krijgt om traag in de bodem te sijpelen en het grondwater aan te vullen”, besluit Helsen.

