Klimaatwetenschapper luidt alarmbel: "Hittegolf van deze zomer wordt de norm, Vlaanderen komt voor deel onder water te liggen" Redactie

07 oktober 2018

08u31

Bron: De Zondag 17 Weernieuws Als het beleid niet verandert, zal de aarde drie tot zes graden opwarmen tegen het jaar 2100. Dat zegt klimaatwetenschapper Wim Thiery in De Zondag. Ons land zal zich dan mogen opmaken voor droogtes, hittegolven én overstromingen. "Grote delen van West- en Oost-Vlaanderen komen dan gewoon onder de zeespiegel te liggen", waarschuwt Thiery.

Thiery (31), klimaatwetenschapper aan de VUB, windt er geen doekjes om in De Zondag. "Als de politiek niets doet, dan zal de aarde met drie tot zes graden opwarmen tegen 2100. Dat zou enorme gevolgen hebben voor mens en natuur", waarschuwt hij. "Neem de hittegolf van deze zomer. Dat zal de norm worden. Tegelijkertijd zal de regenval extreem worden. Als het regent, volgen er overstromingen. Ook de zeespiegel zal stijgen: grote delen van West- en Oost-Vlaanderen en zelfs een deel van Antwerpen zal onder de zeespiegel komen te liggen. Dat zal ook grote economische gevolgen hebben, dat kan voor politieke instabiliteit zorgen, dat zal migratiegolven veroorzaken, noem maar op. Dit scenario zou een ramp zijn."

Maar de professor, vorig jaar door Forbes nog uitgeroepen tot één van de dertig toonaangevende jonge wetenschappers in Europa, merkt ook op dat het zover niet moet komen, op voorwaarde dat de politiek zich houdt aan de doelstellingen van de klimaatconferentie in Parijs in 2015. "Ook dan gaan we meer droogte zien, meer overstromingen, maar de gevolgen zullen beheersbaar zijn. De wetenschap heeft haar werk gedaan: de bewijzen en de modellen liggen op tafel. Nu moet de politiek een keuze maken. Het tij kan nog gekeerd worden", aldus Thiery.

