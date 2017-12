Klimaatopwarming door mens dé verantwoordelijke voor warmterecord in 2016 jv

06u34

Bron: belga 2 AFP Bondi Beach in Sydney kreunde begin 2016 onder temperaturen tot 40 graden Celsius. Weernieuws Het warmste jaar ooit voor de wereld, de hittegolf in Azië en het abnormaal warme water voor de kust van Alaska vorig jaar. Dat was allemaal niet mogelijk zonder de klimaatverandering, veroorzaakt door menselijke activiteit. Dat blijkt uit een gisteren gepubliceerde studie.

Het is de eerste keer dat wetenschappers zeggen dat extreme klimatologische fenomenen zich niet hadden kunnen voordoen zonder de klimaatverandering. Het rapport werd gecontroleerd door een comité van wetenschappers voor publicatie.

Tot nu toe gingen wetenschappers ervan uit dat de klimaatverandering veroorzaakt door mensen, door bijvoorbeeld fossiele brandstoffen te verbruiken, het risico vergrootte op overstromingen, droogtes, stormen en andere extreme weerfenomenen. Maar nooit werd ze aangeduid als enige oorzaak.

"Deze studie is een fundamentele verandering", zegt Jeff Rosenfeld, hoofdredacteur van het Bulletin of the American Meteorological Society, dat het werk publiceerde van 116 wetenschappers uit 18 landen.

AP Ook Chili had last van een hittegolf in 2016.

In 2016 verpulverde de planeet het oude warmterecord, en werd het het warmste jaar uit de moderne tijden. De recordtemperaturen aan de oppervlakte van de planeet "waren enkel mogelijk door een belangrijke antropogene opwarming", het gevolg van een menselijke interventie, "over een eeuw heen".

Azië kende een extreme hittegolf, met temperaturen die in India tussen maart en mei 580 doden veroorzaakten. Ook al was het weerfenomeen El Niño actief in 2015 en begin 2016, dat was niet de verantwoordelijke, zeggen de onderzoekers. "De extreme warmte in Azië in 2016 was niet mogelijk geweest zonder de klimaatopwarming", klinkt het in het rapport.

EPA De klimaatopwarming veroorzaakte onder meer een grote verbleking van het Great Barrier Reef .

In de Golf van Alaska tot slot, de Beringstraat, en voor de kust van Noord-Australië waren de watertemperaturen de hoogste van de afgelopen 35 jaar. Die opwarming veroorzaakte "een grote verbleking van het Great Barrier Reef en de verspreiding van giftige algen zoals nooit tevoren nabij de kust van Alaska".

"Het was extreem onwaarschijnlijk dat enkel natuurlijke variabelen geleid hebben tot de waargenomen anomalieën", zeggen de onderzoekers.