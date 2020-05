Klimaatexperte Jill Peeters: “Als we de Green Deal niet uitvoeren, verliezen we onze jobs, bomen én kustlijn”

Weernieuws

Genoeg geleuterd over klimaat, tijd om er echt iets aan te doen, vindt klimaatexperte Jill Peeters (45). Daarom wil zij dat er een expertengroep, “mét een Marc Van Ranst van het klimaat”, komt die helder communiceert en de daad bij het woord voegt. In het kader van #operatie toekomst vertelt ze aan onze journalist wat er volgens haar dringend moet worden aangepakt. En vooral: met wat moeten we stoppen?