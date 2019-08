Kletsnatte zondag, maar volgende week komt zomer weer helemaal terug mvdb KVDS

18 augustus 2019

07u09

Bron: Belga 60 Weernieuws We zijn bezig aan een regenachtige zondag. Maar niet getreurd, want volgende week maakt de zomer een heroptreden, met temperaturen die vrijdag kunnen oplopen tot 25 graden en meer.

Vanmiddag verwachten we opklaringen en vaak droog weer over het westen. Elders is het nog zwaarbewolkt met soms lichte of matige regen. Over het zuidoosten is er kans op onweerachtige buien. De maxima gaan van 18 graden in de Hoge Venen tot 22 graden in het uiterste zuiden. Zondagavond verlaat de regen ons land richting Duitsland. We verwachten in vele streken opklaringen, maar enkele buien blijven mogelijk.

Zondagnacht wordt het overwegend droog met aan zee wel nog meer kans op een bui. Op het einde van de nacht is er vooral over het zuiden kans op nevel of wat mist. We krijgen minima van 7 of 8 graden in de Hoge Ardennen tot 14 graden in de kuststreek. Er waait een meestal matige zuidwestenwind.





Maandagochtend krijgen we in de meeste streken opklaringen, maar aan zee is er meer kans op wolken met mogelijk enkele buien. In de loop van de dag verschijnen er meer wolken en vergroot vooral ten noorden van Samber en Maas de kans op een paar buien. De maxima liggen tussen 18 graden in de Hoge Venen en 22 graden in de Kempen.

Dinsdag zijn de opklaringen eerst breed. In de loop van de dag wisselen zon en stapelwolken elkaar af en kan er hier en daar een bui vallen. Van woensdag tot vrijdag krijgen we droog weer met, na mogelijk ochtendgrijs, vaak zon. Elke dag wordt het iets warmer en vrijdag zijn er maxima rond 25 graden en meer mogelijk.