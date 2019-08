Kletsnatte zondag in het verschiet, code geel tot 18 uur van kracht mvdb

18 augustus 2019

07u09

Bron: Belga 0 Weernieuws We gaan een regenachtige zondag tegemoet. De dag start overal in het land zwaarbewolkt met regen en vooral in het centrum en het oosten lokaal veel regen. Dat meldt het KMI, nadat het zaterdag al gewaarschuwd had voor fikse regen tussen 5 uur en 18 uur met code geel voor het centrum van het land en de oostelijke provincies.

Na een natte start, wordt het in de loop van de dag het droger vanaf het westen met later bredere opklaringen. In het zuidoosten van het land is er weliswaar nog tot in de late namiddag kans op buien of onweders. Sterke windstoten zijn mogelijk tijdens de onweersbuien.



75 km/u

De maxima liggen tussen 18 en 22 graden. De wind is op de meeste plaatsen eerst zwak en veranderlijk maar in de Ardennen trekt de matige zuidwestelijke wind aan tot vrij krachtig met rukwinden tot 65 of 75 km/u. In de namiddag wordt de wind uiteindelijk overal matig uit west tot zuidwest.



Vanavond en -nacht wordt het overal droog met brede opklaringen. In de Ardennen verwachten we meer lage wolkenvelden. In het tweede deel van de nacht zijn er buien mogelijk aan de kust. De minima liggen tussen 7 of 8 graden in de Hoge Venen en 15 graden aan zee. De wind waait zwak of matig, en aan de kust soms vrij krachtig, uit zuidwestelijke tot westelijke richtingen. De komende week overwegend droog met zon en wolkenvelden. Maxima aanvankelijk rond 21 graden, later in de week stijgend naar 25 graden of meer.

