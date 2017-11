Kans op stofhagel en donder jv

07u15

Bron: Belga 11 Thinkstock Weernieuws Deze namiddag is het wisselvallig met buien vanaf de Noordzee. Kans op stofhagel en een donderslag. Maxima tot 10 graden.

Vanavond en vannacht wisselen opklaringen en wolkenvelden af. Af en toe vallen er buien, mogelijk met een donderslag of wat stofhagel. Maxima tussen 5 graden op de Ardense hoogten en lokaal 10 graden in Vlaanderen. De wind is meestal matig uit westnoordwest.

Morgen is het gedeeltelijk bewolkt met slechts enkele plaatselijke buitjes. In het oosten van het land hangen er waarschijnlijk veel wolken. Maxima tussen 5 graden in de Hoge Venen en 11 graden in Vlaanderen.

Zon en regen

Dinsdag wordt het na een koude ochtend vrij zonnig. Het is rustig en droog maar vrij fris, met maxima rond 10 graden. Woensdag wordt het bewolkt met kans op wat regen. Maxima rond 8 graden.

Donderdag trekt een regenzone van west naar oost over het land. De wind wakkert aan en draait van zuidwest naar west tot noordwest. Maxima rond 9 graden.

Vrijdag is het meestal bewolkt met kans op wat lichte neerslag. Maxima rond 10 graden. Tijdens het weekend is het wisselend tot soms zwaarbewolkt met enkele buien. Het wordt frisser met zondag nog maxima rond 8 graden, en een matige tot soms vrij krachtige westen- tot noordwestenwind.