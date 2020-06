Kans op stevige (onweers)buien de komende dagen mvdb

15 juni 2020

07u08

Bron: Belga 5 Weernieuws Deze morgen valt nog tijdelijk wat regen in het noorden van het land. Elders start de dag met veel zon en enkele hoge wolkenvelden. Dat meldt het KMI. In de loop van de dag ontstaan er stapelwolken die lokaal uitgroeien tot een bui, eventueel met een donderslag. De maxima liggen tussen 19 graden in de Ardennen en 25 graden in het centrum.



Deze avond is het gedeeltelijk bewolkt met eerst nog kans op enkele buien, mogelijk met onweer. Later klaart het uit en wordt het meestal licht bewolkt. De minima liggen tussen 10 en 15 graden.

Morgenochtend zijn er eerst brede opklaringen. Tegen de middag echter neemt de bewolking en kans op (onweers)buien over het hele land toe. De maxima schommelen tussen 17 of 18 graden aan zee en op het Ardense reliëf en 22 of 23 graden in het centrum van het land.

Woensdag wordt een wisselvallige dag met vooral na de middag en overal in het land kans op vrij intense (onweers)buien. De maxima veranderen nauwelijks en liggen rond 17 graden in de Ardennen, rond 19 graden aan de kust en rond 21 tot 23 graden in het binnenland.



Ook donderdag blijft het een erg wisselvallige dag met kans op intense regen- en onweersbuien. De maxima liggen tussen 17 graden op de Ardense hoogten en 20 graden in het centrum. Ook vrijdag wordt een wisselvallige dag met nog steeds kans op enkele buien.

