Kans op onweer stijgt deze namiddag en avond, ontdek waar en wanneer Redactie

12 juni 2020

12u39

Bron: Noodweer Benelux 10 Weernieuws Vandaag moeten we rekening houden met een onweerachtig scenario. Deze voormiddag scheen op veel plaatsen de zon uitbundig. Het kwik profiteert om snel te klimmen naar zomerse waarden van 25°C, lokaal nog iets meer. Later komen enkele hoge wolkenvelden opzetten vanuit Frankrijk. “Mogelijk dat er in de namiddag al een enkele onweersbui ontstaat in het binnenland. Hagel en windstoten zijn daarbij niet uitgesloten”, aldus weerexpert Nicolas Roose van NoodweerBenelux.



De zomerse warmte gaat gepaard met een hoog dauwpunt. Daarom voelt het al snel zwoel en onweerachtig aan. De wind waait eerder zwak uit het zuiden tot zuidoosten. Tijdens de late namiddag ontstaan boven het noorden van Frankrijk de eerste buien. Deze gaan al snel gepaard met onweer langs de Frans-Belgische grens. “Het is vooral deze 2e golf aan buien die ons vanavond en vannacht bereikt die pittig kan zijn. De laatste weermodellen leggen de focus op het centrum”, aldus NoodweerBenelux.

Kans op windstoten en veel neerslag

De onweerachtige buienlijn trekt in de loop van de avond van zuid naar noord over ons land. Dat betekent dat we rekening moeten houden met flink wat regen op korte tijd en ook windstoten tot 80 km/u. “De combinatie met bomen die vol in blad staan en veel wind is nooit een goed huwelijk. Mogelijk is het dus opletten voor stormschade”, aldus Roose.

Wie het onweer live op de voet wil volgen, kan deze bliksemradar bekijken.

Richting zaterdag wordt het uiteindelijk rustiger boven België en verplaatst de onweersactiviteit zich naar het noorden. We mogen dan opnieuw rekenen op een warm tot zomers scenario met lokaal 25°C. Dit weerbeeld houden we ook aan na het weekend.

1722 geactiveerd

Ondertussen heeft de FOD Binnenlandse Zaken vrijdag beslist om tijdelijk het nummer 1722 te activeren. Op het nummer 1722 kunnen mensen terecht die schade hebben en de brandweer nodig hebben, maar niet in levensgevaar verkeren. Bedoeling is het noodnummer 112 zo vrij te houden voor mensen in levensgevaar.

Het nummer 1722 zal echter enkel bereikbaar zijn voor de inwoners van gemeenten waar de brandweerzone niet over een digitaal loket beschikt voor niet-dringende brandweertussenkomsten. Bewoners van gemeenten waar dat wel het geval is, worden naar het e-loket doorverwezen. Door de coronacrisis moeten de operatoren in de noodcentrales 112, die ook de oproepen naar het nummer 1722 afhandelen, zich immers volledig kunnen toeleggen op het afhandelen van oproepen die met COVID-19 te maken hebben.