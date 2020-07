Kans op lokale buien niet uitgesloten, temperaturen tot 19 graden ttr

06 juli 2020

06u22

Bron: belga 12 Weernieuws Er hangen vandaag vrij veel wolkenvelden. In de loop van de dag wordt het overal wisselend tot soms zwaarbewolkt met enkele lokale buien. Naar de avond toe wordt het droog en worden de opklaringen breder vanaf het westen. Het wordt koeler met maxima van 15 graden in de Hoge Ardennen tot 19 graden in Vlaanderen. De wind waait matig en aan de kust soms nog vrij krachtig uit westelijke richtingen, later ruimend naar noordwest. Dat zegt het KMI.

Komende nacht verloopt droog met brede opklaringen over het hele land. In de Ardense valleien is er kans op vorming van wat nevel of een mistbank. De minima liggen rond 6 of 7 graden op de Ardense hoogten, rond 9 of 10 graden in Vlaanderen en gaan tot 11 graden aan de kust. De wind wordt veranderlijk en veelal zwak.

Morgen krijgen we overal eerst brede opklaringen. Daarna verschijnen er meer wolkenvelden. De kans op een lokaal buitje is niet uitgesloten, al blijft het op de meeste plaatsen droog. Aan de kust blijft het vaak zonnig. De maxima schommelen tussen 16 graden in de Hoge Venen en 19 of 20 graden in Vlaanderen. Er waait een zwakke wind uit zuidwest tot west, ruimend naar westnoordwest en toenemend naar matig.

Woensdag bereikt een golvende storing ons land vanaf het noordwesten. 's Ochtends is het meestal zwaarbewolkt met al wat regen. In de loop van de dag wordt de neerslag intenser vanaf het noorden. In het zuidoosten blijft het droger met waarschijnlijk nog opklaringen. We halen maxima van 16 graden in de Hoge Venen, 19 graden in het centrum tot 23 graden in het zuidoosten. De wind waait matig, aan de kust vrij krachtig, uit westzuidwest.