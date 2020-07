Juni was vrij normaal, maar eerste jaarhelft zonnigste ooit PhT

01 juli 2020

13u00 4 Weernieuws De voorbije maand juni heeft geen geschiedenis geschreven. Het was een beetje zonniger en warmer dan normaal, de neerslag was gemiddeld. De eerste helft van 2020 daarentegen scoort een record: nooit was het van januari tot juni zo zonnig. Met dank aan de ongeëvenaarde lente.

Met 17,5 graden als gemiddelde temperatuur in Ukkel kwam juni hoger uit dan de normale 16,2 graden. We bleven ver van het record van 19,3 graden in 2003. Dezelfde trend bij de gemiddelde maximumtemperatuur: die haalde 22,1 graden tegenover 20,6 graden normaal. In 2003 en 2017 werd het overdag gemiddeld 23,8 graden.

Er waren zeven zomerdagen (25 graden of meer) in Ukkel, maar geen enkele tropische dag. Op 25 juni werd het daar 29,9 graden. Een hittegolf bleef dus uit. Heetste plek van het land was Koersel op 26 juni met 32,8 graden.



De zon scheen 213 uur, wat iets beter is dan de normale 188 uur. De zeer droge maanden april en mei kregen geen verlengstuk: er viel in Ukkel 69,4 liter per vierkante meter, nagenoeg evenveel als normaal (72).

Dankzij de recordzonnige lente en de behoorlijke juni komen we in 2020 na zes maanden uit op 1.069 uur zon. Geen enkel jaar heeft ooit beter gedaan. We scoren beter dan 2003 (1.050 uur) en 1959 (1.039 uur). Normaal hebben we van januari tot en met juni recht op 787 uur zon. Het record voor een volledig jaar werd in 1959 gevestigd met 2.151 uur zon.

