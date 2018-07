Juni was uitzonderlijk droog en zeer abnormaal warm bvb

Bron: Belga 0 Weernieuws Uitzonderlijk droog en zeer abnormaal warm, zo omschrijft het KMI de voorbije maand juni. Zo viel er afgelopen maand bij de weerdienst in Ukkel slechts 15,8 millimeter neerslag, tegenover 71,8 millimeter in een normale junimaand. Dat is een nieuw laagterecord sinds 1981 (19,5mm).

Juni 1976 was nog droger, met slechts een cumulatieve regenval van 12,1 mm, maar de normalen en records gelden voor de periode vanaf 1981.

Neerslag

De regenval was in juni ook ongelijk verdeeld: het meeste viel de eerste tien dagen uit de lucht, de volgende tien was er bijna geen neerslag en de laatste tien zelfs geen. "De laatste derde 'decade van juni' zonder neerslag dateert van 1995."

Bovendien viel al de regen op vier dagen, normaal is dat op 15 dagen. "Dat is ook een uitzonderlijk lage waarde en een record sinds 1901 voor deze maand (vorig record: 5 dagen in 1976)." Juni was overigens de tweede maand op rij met uitzonderlijk weinig neerslag; ook in mei sneuvelde het record sinds 1981. De meeste regenslag viel de voorbije twee maanden tijdens onweersbuien (7 onweersdagen in juni; 12,7 gemiddeld).

En dan de regionale verschillen: aan de kust viel vorige maand maar 5 procent van de normale neerslag en in de Ardennen 80 procent. Enkel in Belgisch Lotharingen viel er wat meer dan de normaal.

Hoge temperatuur

Anderzijds was er een "zeer abnormaal" hoge gemiddelde temperatuur van 18,1 graden (normaal 16,2 graden). Zaterdag werd met 29,7 graden de hoogste temperatuur gemeten.

De zon scheen gemiddeld 190 uur en 2 minuten de voorbije maand, of 2 uur meer dan gemiddeld.

