Juni 2019 was warmste junimaand ooit in de wereld ADN

02 juli 2019

17u25

Bron: Belga 0 Weernieuws Gekenmerkt door een buitengewone hitte in West-Europa was juni 2019 de warmste junimaand ooit ter wereld. Dat heeft het Copernicus-aardobservatieprogramma van de Europese Unie vandaag laten weten.

Het kwik klom een tiende van een graad hoger dan het vorige record, daterend van 2016. Vooral Europa had het warm, met een temperatuur die ongeveer twee graden hoger lag dan normaal.

Ook voor België was juni een zeer warme en zonnige maand, meldde het KMI maandag. Met een gemiddelde maximumtemperatuur van 23,6 graden Celsius in Ukkel - tegen normaal 20,6 graden - strandde juni op een vierde plaats van warmste junimaanden ooit in ons land, sinds de metingen in 1901. Het record van 24,9 graden uit 1976 bleef wel nog flink uit de buurt.