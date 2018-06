Juni 2018 was de droogste junimaand in meer dan 40 jaar HA

29 juni 2018

13u14

Bron: Belga 0 Weernieuws De maand juni was met 15,8 millimeter neerslag in Ukkel de droogste junimaand sinds 1976. Toen viel er 12 millimeter neerslag, waarmee het de droogste juni sinds het begin van de metingen was. Dat zegt weerman David Dehenauw van het KMI.

Slechts tweemaal sinds het begin van de metingen in 1833 was een junimaand droger dan juni 2018: in 1976 en 1868. In beide gevallen werd er 12 millimeter neerslag opgetekend.

De voorbije maand was met gemiddeld 17,8 graden ook warmer dan het normale gemiddelde van 16,2 graden, maar op het vlak van temperatuur worden geen records gebroken. In juni 2003 was het gemiddeld 19,3 graden, waarmee die maand de warmste junimaand in de recente geschiedenis is.

Omwille van de droogte is in twee Vlaamse gemeenten een verbod op verspilling van leidingwater ingevoerd. Maandag besliste de gemeente Oosterzele dat inwoners hun auto niet meer mogen wassen en hun zwembad niet meer mogen vullen met leidingwater. Zelzate volgt dat verbod nu.

In Nederland was de voorbije maand met 27 millimeter zelfs de droogste juni sinds 1962. Normaal valt er bij onze noorderburen in juni gemiddeld 68 millimeter neerslag uit de lucht.