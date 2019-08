Juli kende heetste dag ooit, maar toch sneuvelden er geen maandrecords PhT

01 augustus 2019

11u15 0 Weernieuws Met temperaturen van meer dan 40 graden belandt de voorbije maand juli in de recordboeken. De maandgemiddelden en -totalen leverden geen enkel record op. Globaal was juli wel een warme en vrij zonnige maand met weinig regendagen.

Duizelingwekkend heet was het op 25 juli. De hittegolf die op 22 juli was begonnen, piekte toen in Begijnendijk op 41,8 graden. Ook op diverse andere plaatsen steeg het kwik tot boven de magische grens van 40 graden. Ongezien in ons land.

In haar geheel was de maand juli echter géén recordmaand. De eerste 14 dagen vielen zelfs te fris uit. Met een gemiddelde maandtemperatuur van 19,5 graden doen we wel een stuk beter dan de normale 18,4 graden. Vorig jaar haalden we 22 graden. Het record blijft op naam van juli 2006 met 23 graden.

Met tien zomerse en vier tropische dagen scoorden we goed, maar niet opmerkelijk. De zon scheen vrij veel: we klokken af op 237 uur, wat ruim beter is dan de normale 201 uur.

Op de meeste dagen bleef het droog. In Ukkel registreerde men 7 dagen met neerslag, de helft van normaal. Vorig jaar regende het slechts op vijf dagen, een absoluut record. Door enkele felle buien liep het neerslagtotaal toch nog op tot een vrij normale 52,8 mm. Gemiddeld valt er in juli 73 mm.