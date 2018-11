Jill Peeters: “Meer en hevigere bosbranden zijn het nieuwe normaal” Delphine Vandenabeele

Bron: VTM Nieuws 0 Weernieuws In Californië woeden de hevigste bosbranden in bijna honderd jaar. Volgens Jerry Brown, gouverneur van Californië, zullen er in de toekomst nog veel bosbranden volgen. Weervrouw Jill Peeters bevestigt zijn vermoeden: “Hij heeft zeker gelijk.”

De Amerikaanse president Donald Trump gaf dit weekend de Californische regering de schuld van de bosbranden. De staat zou aan slecht bosbeheer doen, maar dat pikt de gouverneur niet. Zonder hem bij naam te noemen, zegt hij dat Trump zelf mee schuldig is. “Zelfs een perfect bosbeheer stopt de klimaatverandering niet. Diegenen die de klimaatverandering ontkennen, dragen absoluut bij tot de tragedies die we nu zien en die we zullen blijven zien”, klonk het bij Brown.

“Nieuwe (ab)normaal”

Volgens de gouverneur zullen er in de toekomst meer en meer bosbranden voorkomen. “We zitten in het nieuwe abnormaal. En gebeurtenissen zoals deze zullen deel uitmaken van onze toekomst. En erger. Dat is waarom het zo belangrijk is om maatregelen te nemen en aan preventie te doen.” Volgens weervrouw Jill Peeters is de huidige situatie echter het “nieuwe normaal”.

Meer en meer hevige bosbranden

Zij bevestigt dat we in de toekomst meer en meer bosbranden kunnen verwachten in Californië. Door de opwarming van de aarde is het er momenteel zo’n anderhalve graad warmer dan in de jaren ‘70. Traditioneel kent de regio afwisselend periodes van grote droogte en van overstromingen, maar dat verandert door de opwarming. Op dit moment is de droge periode voorbij en had het in oktober moeten beginnen regenen. Dat is echter niet gebeurd en ook de komende tien dagen wordt er geen regen voorspeld. Daarnaast kent de omgeving op dit moment een sterke uitdrogende wind, waardoor de kleinste vonk wordt aangewakkerd.

