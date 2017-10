Japan siddert voor de komst van supertyfoon Lan Renske Baars

De verkiezingen in Japan morgen kunnen worden beïnvloed door het zeer slechte weer: supertyphoon Lan trekt over Tokio. Weernieuws Japan maakt zich op voor de komst van supertyfoon Lan. De orkaan bevindt zich nu nog in het oosten van de Stille Oceaan, maar koerst de komende 24 uur naar het noorden. In de nacht van zondag op maandag (Nederlandse tijd) passeert de orkaan Tokio waar hij waarschijnlijk voor grote problemen gaat zorgen.

"Niet alleen de windsnelheden van 110 tot 160 km/uur zijn een probleem", legt meteoroloog Raymond Klaassen van het Nederlandse Weerplaza uit. Er wordt ook veel regen verwacht, op veel plaatsen meer dan 300 mm, lokaal zelfs 600 mm. "De regen begint vanaf vandaag te vallen en de hoeveelheden zijn zo groot dat men rekening houdt met afgesloten wegen en het stilleggen van het openbaar vervoer in het zuiden en oosten." Ook neemt het risico op modderstromen en aardverschuivingen snel toe in het heuvelachtige landschap.



Lan is qua kracht op het moment van schrijven te vergelijken met een categorie 4 orkaan. De komende 24 uur zal Lan aan kracht inboeten, maar de verwachting is dat de tyfoon nog categorie 1 of 2 zal zijn als de storm naar het noorden trekt langs de zuidelijke eilanden. De huidige koers is vrijwel over Tokio Bay. Als die koers uit gaat komen dan zal dat in Tokio veel schade opleveren.

De hoeveelheden regen zijn zo groot dat men rekening houdt met afgesloten wegen en het stilleggen van het openbaar vervoer Meteoroloog Raymond Klaassen van Weerplaza

Verkiezingsdag

De tyfoon komt op een zeer ongelegen moment, weet Klaassen. "Het is altijd ongelegen, maar morgen is het een verkiezingsdag in Japan. Er moet gestemd worden voor een nieuwe regering." Lan kan met het verwachte noodweer de stembusgang behoorlijk in de war schoppen vermoedt de weerman. Vooral stemmers die geen band hebben met een partij zullen de verkiezingen aan zich voorbij laten gaan, aldus deskundigen. "Dit weer is funest voor partijen die het van emo-stemmers moeten hebben."



Als het weer echt heel slecht uitpakt, kan dat de verkiezingsopkomst met 10 tot 15 procent verlagen.



Sommige regio's hebben de stembus vandaag al geopend en het algemene advies is om zo vroeg mogelijk te stemmen morgen voordat het meest slechte weer losbarst.

