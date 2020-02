Januari 2020 warmste januarimaand ooit volgens Europese Copernicus jv

04 februari 2020

20u21

Bron: AFP/DPA 0 Weernieuws Januari 2020 is de warmste eerste maand van het jaar ooit geworden, zo heeft het Europese Copernicus-aardobservatieprogramma bekendgemaakt. De pas afgelopen maand klokte lichtjes hoger af dan die van 2016.

Na een recorddecennium dat uitliep op het jaar 2019 als de tweede warmste ooit gemeten op onze planeet, begint het nieuwe decennium volgens dezelfde tendens.

De gemiddelde temperatuur op onze aardbol lag vorige maand 0,03 graden boven die van 2016. Tot dan was dit de warmste eerste maand van het jaar ooit. Het kwik steeg ook 0,77 graden hoger dan het gemiddelde voor een januarimaand in de referentieperiode 1981-2010, in Europa zelfs zowat 3,1 graden.

Volgens Copernicus waren de vijf warmste jaren ooit de vijf laatste. De gemiddelde temperatuur was tussen 1,1 en 1,2 graden hoger dan in het pre-industriële tijdperk. Ook het voorbije decennium was het warmste sinds de start van de metingen.

Meer over Copernicus

Europa

milieu

weer