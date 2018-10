Italië zet zich schrap voor nieuw front van slecht weer: hoogste stormwaarschuwing blijft op veel plaatsen van kracht



31 oktober 2018

17u51

Bron: Belga 0 Weernieuws De weergoden hebben Italië een korte adempauze gegeven. Maar na hevige regen en felle rukwinden met verschillende doden tekent zich een nieuw front van slecht weer af.

In Italië zijn bij hevige onweersbuien minstens twaalf mensen gestorven. De situatie normaliseerde woensdag enigszins in grote delen van het land, maar de civiele bescherming verwacht een nieuw front van slecht weer, dat vanuit het westen over het land zal trekken. De situatie blijft in het noorden van het land echter kritisch: in Venetië en Trento was op veel plaatsen het hoogste stormwaarschuwingsniveau nog van kracht.

Orkaanwinden

Zware regen en stormen hebben dagenlang veel delen van het land verlamd. Orkaanwinden geselden de Riviera, beekjes werden door stortbuien in kolkende rivieren veranderd, bomen knapten als lucifers en her en der werden grondverschuivingen geregistreerd. Dodelijke slachtoffers waren er onder meer in de noordoostelijke provincie Belluno, in Zuid-Tirol en de naburige provincie Trento. In de omgeving van de badplaats Rimini aan de Adriatische zee kwam een kitesurfer om het leven.

Alpenpas

In de Alpen heeft de civiele bescherming woensdag 190 gestrande toeristen en seizoenarbeiders met helikopters en snowcats in veiligheid gebracht. Ze zaten vast in de Stelviopas, die door hevige sneeuwval geblokkeerd was. De hoogste bergpas van Italië verbindt Zuid-Tirol met Lombardije. Naar verluidt zijn alle betrokkenen ongedeerd.

Van buitenwereld afgesneden

Aan de Ligurische kust aan de Italiaanse Riviera was dinsdagnacht de stroom uitgevallen bij 20.000 gezinnen. Regionaal president Giovanni Toti schat de schade op enkele honderden miljoen euro. De luxueuze badplaats Portofino is van de buitenwereld afgesneden, nadat de toegangsweg geblokkeerd raakte. In de kustplaats Rapallo rukte de storm jachten los uit hun verankering en liet ze crashen op de oever.

Volgens de Venetiaanse regionale president Luca Zaia kan de schade in zijn bestuursgebied oplopen tot een miljard euro.