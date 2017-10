Is het weer zomer? Tot 25 graden vandaag! kv

Het wordt vandaag, na het optrekken van het lokale ochtendgrijs, zonnig en zeer warm. De temperaturen lopen op naar waarden tussen 19 en 21 graden in de Ardennen en tussen 23 en 25 graden in het centrum en westen van het land. Er staat daarbij een matige bries uit het zuiden, zo meldt het KMI.

's Nachts eerst nog helder, maar later komen vanuit het westen enkele wolkenvelden binnendrijven. Op het einde van de nacht kan het, vooral in de Ardennen, lokaal mistig worden. De minima liggen tussen 9 graden in de Hoge Venen en 16 graden aan zee.



Maandag is opnieuw een zonnige en zeer warme nazomerdag met maxima op veel plaatsen rond 24 of 25 graden, lokaal zelfs iets meer.



Dinsdag en woensdag komt er meer bewolking opzetten, maar het blijft vrijwel droog. Het wordt minder warm, met maxima rond 19 graden.



Vanaf donderdag is het veelal bewolkt en valt er regelmatig regen. Het koelt verder af met donderdag nog maxima rond 18 graden en daarna rond 14 à 15 graden.



Het KMI waarschuwt tot slot voor CO-intoxicatie, met ongunstige voorwaarden voor het gebruik van verwarmings- en waterverwarmingstoestellen.