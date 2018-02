Is het veilig om sneeuw te eten? kv

09 februari 2018

00u04

Bron: AP, NPR, Huffington Post 7 Weernieuws Mag je sneeuw eten? Over die prangende vraag buigen wetenschappers zich elke winter. En er zijn voor- en tegenstanders, zo blijkt. Aangezien we morgen een nieuwe lading sneeuw mogen verwachten in onze contreien, is het misschien handig om te weten of je een handvol vlokken in je mond mag proppen.

Wetenschappers aan de Sapientia-universiteit in de Roemeense regio Transylvanië verzamelden vorig jaar in januari en februari sneeuw in een park en op een rond punt in Miercurea Ciuc, een van de koudste steden van het land in het hart van Roemenië. Ze stopten die in hermetisch afgesloten steriele doosjes en probeerden er vervolgens bacteriën en schimmel in te kweken.

Bacteriën

De studie gebeurde bij temperaturen tussen -1,1°C en -17,4°C. Na één dag waren er in januari vijf bacteriën per millimeter, in februari waren het er al twintig.

Sneeuw die een halve dag oud is, vormt geen gevaar. Hoe kouder het buiten is, des te veiliger. Sneeuw eten die twee dagen oud is, wordt echter niet aangeraden, zegt Istvan Mathe, een professor aan de universiteit. De man kwam op het idee voor de studie toen hij zijn eigen kinderen sneeuw zag eten.

“Kraakverse sneeuw heeft heel weinig bacteriën,” aldus Mathe. “Maar na twee dagen zijn er al tientallen bacteriën.” De toename van de micro-organismen is volgens de professor te wijten aan onzuiverheden in de lucht.

Moeten we nu massaal sneeuw op het menu zetten? “Ik raad niemand aan om sneeuw te eten. Ik zeg enkel dat je niet ziek zal worden als je er een beetje van eet,” zegt hij.

Ik zou niet aarzelen om mijn kinderen te laten genieten van een handvol verse sneeuw uit mijn achtertuin. John Pomeroy, onderzoeker

Schuurborstel voor chemicaliën

In de VS en Canada, die jaarlijks typisch met een pak meer sneeuw af te rekenen krijgen, duikt de vraag elke winter wel weer op.

Volgens John Pomeroy, een onderzoeker aan de universiteit van Saskatchewan, Canada, is het beter om het eerst een tijdje te laten sneeuwen voor je jezelf portie verse vlokken opschept. Sneeuw werkt als een soort atmosferische “schuurborstel”, zegt hij. Het typische rasterwerk van de sneeuwvlokjes vormt een soort van net dat vervuilende stoffen opvangt die zich in de atmosfeer kunnen bevinden. Hoe langer de sneeuw valt, hoe minder vervuiling in de lucht en bijgevolg in de bovenste laag verse sneeuw.

Sneeuw in verstedelijkte gebieden kan bovendien hogere concentraties pesticiden bevatten. “Maar dat gezegd zijnde, ik zou niet aarzelen om mijn kinderen te laten genieten van een handvol verse sneeuw uit mijn achtertuin,” zegt hij. “Aangezien de concentraties pesticiden laag zijn en de hoeveelheid opgegeten sneeuw in een handvol klein is. Dus de eenmalige dosis is erg laag en vormt geen gezondheidsrisico.”

Gele sneeuw

Dr. Parisa Ariya, professor chemie en atmosferische wetenschappen aan de McGill-universiteit in Canada denkt er anders over. Ze wijst erop dat sneeuw in stedelijke gebieden chemische en kankerverwekkende stoffen uit uitlaatgassen absorbeert. “Als moeder en atmosferisch fysisch chemicus, raad ik mijn jonge kinderen zeker niet aan om sneeuw te eten in stedelijke gebieden. Maar daarnaast wil ik ook geen paniekzaaier zijn,” merkt ze op.

Als het erg winderig is, kan sneeuw zich bovendien al met vuil mengen vooraleer hij de grond raakt. Ook van sneeuw die geruimd werd, blijf je best af.

En ook voor de gele sneeuw is het oppassen. Maar dat is niks nieuws.